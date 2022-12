Chi è Linda, cantante finalista di X Factor 2022, finale

Chi è Linda, cantante in finale a X Factor 2022? Linda Riverditi è una delle artiste che si è messa più in mostra in questa edizione di X Factor, dalle Auditions, con la cover di Coraline dei Maneskin, fino ai Live, scelta da Fedez per la sua squadra. Una voce intrigante e che non passa inosservata. Linda è del 2003, vive ad Alba e la passione per la musica l’accompagna da sempre. “X Factor per me è la possibilità di poter uscire dal mio buco e far sentire a tutti la mia voce”, ha raccontato. Fa parte della squadra di Fedez. In semifinale ha duettata con Federico Zampaglione dei Tiromancino con la canzone Per me è importante.

Per quanto riguarda la vita privata di Linda, finalista di X Factor 2022, sappiamo che è fidanzata con una ragazza, che è andata anche a trovarla nel corso del talent. Il suo nome è Sara Agnese. “Ho passato un brutto periodo in cui ho preso dodici chili in un mese. Poi l’estate successiva ne ho persi dieci, poi io li ho ripresi, poi persi di nuovo. Tuttora non mi vedo bene”, ha detto Linda in un’intervista. E poi ha parlato anche della scuola: “Il mio rapporto con la scuola è stato tragico e mi ha creato tanta ansia. Non sono mai andata a genio ai professori, mai capito il perché”. Su Instagram la cantante di X Factor 2022 è seguita da 35mila follower.

Streaming e tv

Abbiamo visto chi è Linda Riverditi, ma dove seguire la finale di X Factor 2022? È possibile seguire tutto anche in chiaro su Tv8? Il talent musicale va in onda con la finale questa sera, giovedì 8 dicembre 2022, live alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455) e in chiaro in diretta in simulcast su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW. Per vivere appieno l’immediata vigilia della finalissima, dalle 20:20 su Sky Uno e in streaming su NOW, e in simulcast su TV8, Paola Di Benedetto sarà al timone di una puntata speciale di AnteFactor, l’appuntamento che, come da tradizione, racconterà tutte le emozioni degli ultimi minuti prima dello show in diretta dal backstage.