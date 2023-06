L’incredibile Hulk: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 5 giugno 2023, va in onda L’incredibile Hulk su Italia 1 in prima serata alle ore 21.20. Il film è uscito nel 2008 ed è diretto da Louis Leterrier. Ad interpretare il mostro verde non è Mark Ruffalo, bensì Edward Norton. Tratto dall’omonimo fumetto Marvel, si tratta del reboot dell’omonimo film del 2003. Di seguito vediamo la trama e il cast.

Trama

Partiamo dalla trama de L’incredibile Hulk. Bruce Banner, stimato dottore, sta lavorando ad un esperimento che dovrebbe rendere gli esseri umani immuni alle radiazioni gamma. Il progetto è commissionato da suo suocero, Thaddeus Ross, che vuole un super soldato. Tuttavia qualcosa va storto dopo che Bruce è stato esposto alle radiazioni gamma e diventa un incontrollabile mostro verde. La trasformazione però è temporanea ed è causata dallo stato d’animo. Un giorno si trasforma nel mostro verde e rade al suolo il laboratorio, ferendo alcune persone tra cui la sua fidanzata e il padre. Afflitto dai sensi di colpa, decide di scappare e fa perdere le proprie tracce. Passano cinque anni e Bruce lavora in una fabbrica a Rio de Janeiro per cercare una cura.

L’incredibile Hulk: il cast del film

Ora che abbiamo visto qual è la trama, passiamo al cast. Ecco l’elenco degli attori e dei rispettivi personaggi:

Edward Norton: Bruce Banner / Hulk

Liv Tyler: Elizabeth “Betty” Ross

Tim Roth: Emil Blonsky / Abominio

Tim Blake Nelson: Samuel Sterns

Ty Burrell: Leonard Samson

William Hurt: Thaddeus “Thunderbolt” Ross

Streaming e TV

Dove vedere L’incredibile Hulk in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda in prima serata su Italia 1 lunedì 5 giugno 2023 alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, utile sia da desktop che da app.