Lincoln Rhyme Caccia al collezionista di ossa, le anticipazioni della puntata in onda l’1 settembre

Questa sera, 1 settembre 2020, va in onda un’altra puntata di Lincoln Rhyme Caccia al collezionista di ossa su Italia 1. La serie è basata sul romanzo Il collezionista di ossa di Jeffery Deaver, uscito nel 1997 ed è composta da una sola stagione, poiché è stata cancellata dall’emittente televisiva americana. La storia segue quella dell’ufficiale di polizia di New York Amelia Sachs che collabora con l’esperto forense disabile Lincoln Rhyme per risolvere i casi relativi al serial killer leggendario chiamato “Il collezionista di ossa”. Vediamo qual è l’anticipazione della puntata in onda l’1 settembre 2020.

Lincoln Rhyme Caccia al collezionista di ossa, anticipazioni

Quella che va in onda questa sera è la seconda puntata della serie tv, composta dall’episodio 4, 5 e 6. Nell’episodio 4, intitolato La fabbrica di corpi, vediamo l’indagine svolgersi all’interno di questo centro di ricerche specializzato nello studio dei fattori ambientali sulla decomposizione. Un ragazzo viene ucciso a pochi metri dal cadavere della mamma (donato alla ricerca). Una volta risolto il caso, Lincoln incontra un pompiere che ha la sua stessa menomazione. Nell’episodio 5, intitolato Le regole del gioco, il collezionista di ossa si trova a New York e uccide un ex professione di Lincoln. Sulla scena, lascia indizi che hanno a che fare con il suo passato e Lincoln lo interpreta come un guanto di sfida. Vuole lavorare da solo e questo lo spinge a mettersi contro tutta la squadra. Alla fine, capendo il suo errore, grazie all’aiuto del team si avvicinerà alla soluzione finale e sfida il killer a un nuovo gioco con diverse regole. Nel sesto e ultimo episodio della serata, intitolato Finché morte non ci separi, la squadra di Lincoln indaga sull’omicidio di una donna e tutti gli indizi sembrano portare verso il marito. I due però sono vecchi amici di Lincoln, il quale non crede che sia un delitto passionale. Nel frattempo la moglie del collezionista, Danielle, trova alcune foto degli omicidi del killer nascoste in casa e ne parla con il marito.

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip, svelato il cast ufficiale: tutti i concorrenti Windstorm – Ritorno alle origini, il film: trama, cast e streaming Windstorm – Ritorno alle origini: la trama del film su Canale 5