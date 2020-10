Otto e mezzo, Lilli Gruber conduce da casa: perché non è in studio?

Otto e Mezzo, perché Lilli Gruber conduce da casa: il motivo

Questa sera, lunedì 19 ottobre 2020, Lilli Gruber non condurrà la puntata di Otto e Mezzo in diretta dallo studio di Roma, ma da remoto. Per la precisione dalla sua abitazione. La conduttrice avrebbe infatti deciso di portare avanti il suo seguitissimo programma da casa a causa di possibili contatti con persone contagiate avvenuti all’interno del centro di produzione di La7. Insomma una scelta precauzionale. Lilli Gruber gestirà quindi il dibattito di Otto e Mezzo dal salotto di casa. Anche se il pubblico potrebbe non accorgersene: per stasera infatti dovrebbe essere stato ricreato un virtual studio che dovrebbe far sembrare la giornalista nella sua abituale postazione.

Ospiti

Ospiti della puntata di oggi di Otto e Mezzo: il filosofo Massimo Cacciari, il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi, la giornalista de Il Sole 24 Ore Lina Palmerini e il professore Ranieri Guerra del World Health Organization (WHO).

Streaming e tv

Dove vedere Otto e Mezzo in diretta tv e live streaming? Il programma di Lilli Gruber va in onda dal lunedì al venerdì subito dopo il Tg (indicativamente alle ore 20,30) su La7. È possibile seguire il programma anche in live streaming tramite il sito di La7.

