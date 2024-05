Perché Lilli Gruber non conduce (è assente) Otto e mezzo: il motivo

Perché Lilli Gruber non conduce (è assente) Otto e mezzo questa sera? Oggi, 3o maggio 2024, e domani, 31, Lilli Gruber non sarà al timone del suo programma che da anni va in onda subito dopo il Tg di La7 diretto da Enrico Mentana.

“Sarò con voi per due giorni, poi tornerà Lilli Gruber”, ha esordito Giovanni Floris che, come già accaduto altre volte in passato, ha momentaneamente preso il posto della conduttrice. I motivi dell’assenza della Gruber, per il momento, non sono stati resi noti né dalla rete né dalla diretta interessata.

L’ultima assenza della giornalista dal suo Otto e mezzo era datata dicembre 2023 quando si assentò per diversi giorni a causa di un grave lutto: la morte della madre.

Quando torna Lilli Gruber

Ma quando torna Lilli Gruber ad Otto e mezzo? La giornalista, secondo quanto affermato dal suo “sostituto”, Giovanni Floris, dovrebbe tornare alla conduzione del suo programma lunedì prossimo, 3 giugno 2024.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Lilli Gruber (assente) non conduce Otto e mezzo (al suo posto Giovanni Floris), ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda dal lunedì al venerdì, subito dopo il TgLa7 di Mentana, su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.