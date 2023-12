Perché Giovanni Floris conduce Otto e mezzo: il motivo dell’assenza di Lilli Gruber

Perché Giovanni Floris oggi conduce Otto e mezzo su La7 al posto di Lilli Gruber (assente)? Qual è il motivo dell’assenza della giornalista nel suo storico talk di approfondimento post Tg? Ve lo diciamo subito: la giornalista è assente da lunedì 18 dicembre per “motivatissimi impegni personali”, come precisato da Enrico Mentana al termine del Tg di La7.

Al suo posto il presentatore di DiMartedì, Giovanni Floris, che la sostituirà – come già avvenuto in passato quando la giornalista ebbe il Covid – fino a quando sarà necessario. “Lilli Gruber è stata trattenuta da problemi familiari e io volentieri do una mano”, ha detto lunedì sera Floris per poi dare il via alla puntata. Ovviamente, non sono state spiegate nel dettaglio le ragioni familiari che hanno portato la giornalista a non poter essere presente in studio. Una volta risolte però tornerà al suo posto.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Lilli Gruber (assente) non conduce Otto e mezzo (al suo posto Giovanni Floris), ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda dal lunedì al venerdì, subito dopo il TgLa7 di Mentana, su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.