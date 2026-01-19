Icona app
TV

Perché Lilli Gruber non conduce (è assente) Otto e mezzo: il motivo

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Perché Lilli Gruber non conduce (è assente) Otto e mezzo: il motivo

Perché Lilli Gruber non conduce (è assente) Otto e mezzo questa sera? La conduttrice del noto talk non sarà al timone del suo programma che da anni va in onda subito dopo il Tg di La7, diretto da Enrico Mentana, per qualche giorno. Al suo posto, come già accaduto altre volte in passato, ci sarà Giovanni Floris. I motivi dell’assenza della Gruber, per il momento, non sono stati resi noti né dalla rete né dalla diretta interessata.

Al termine del Tg del 19 gennaio 2026, il direttore Enrico Mentana si è limitato a dire: “Stasera, dopo di noi, c’è Giovanni Floris, il perchè lo capirete nei prossimi giorni…”. In apertura di puntata il conduttore di DiMartedì ha invece detto: “Buonasera, per qualche giorno ci faremo compagnia”.

Per Giovanni Floris non è la prima volta alla conduzione di Otto e mezzo. Il giornalista infatti già in passato ha più volte sostituito la collega, assente per motivi di salute o per lutto quando perse la madre.

Quando torna Lilli Gruber

Ma quando torna Lilli Gruber ad Otto e mezzo? La giornalista, salvo colpi di scena, dovrebbe tornare alla conduzione del suo programma già nei prossimi giorni di questa settimana.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Lilli Gruber (assente) non conduce Otto e mezzo (al suo posto Giovanni Floris), ma dove vedere il programma in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda dal lunedì al venerdì, subito dopo il TgLa7 di Mentana, su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.

Redazione TPI
