Liliana: trama, cast e streaming del documentario sulla Segre

Questa sera, sabato 26 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Liliana, film di genere documentario del 2024, diretto da Ruggero Gabbai. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nata a Milano il 10 settembre 1930 da Alberto Segre e Lucia Foligno, per il fatto di essere ebrea – per quanto di famiglia “agnostica” e perfino fatta battezzare obtorto collo dal padre – nel 1938 Liliana Segre si ritrova espulsa dalla scuola elementare a causa delle leggi razziali (o “razziste”, nelle sue parole). Rimasta orfana di madre nei primi mesi di vita, dopo aver affrontato da sola le prigioni di Varese e Como, è arrestata col padre nel 1943 e con lui entra in quella di San Vittore a Milano. Il 30 gennaio del 1944 da lì, passando per la Stazione Centrale, sono condotti al famigerato binario 21 e caricati sul vagone merci che li porta ad Auschwitz-Birkenau. Lì, il padre e i nonni paterni vengono bruciati nei forni, mentre lei riesce a sopravvivere al freddo e alla fame e a fuggire dal campo a piedi, come in un esodo.

Liliana: il cast

Abbiamo visto la trama del documentario Liliana, ma qual è il cast? Oltre alla Segre hanno preso parte al documentario personaggi pubblici come Ferruccio De Bortoli, Mario Monti, Geppi Cucciari, Fabio Fazio e Enrico Mentana. Ad arricchire il racconto, vediamo scorrere immagini storiche di repertorio che contestualizzano le fasi cruciali della vita della senatrice.

Streaming e tv

Dove vedere Liliana in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – sabato 26 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.