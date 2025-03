L’Eredità – Speciale Sanremo: la puntata in onda questa sera su Rai 1. Cast, anticipazioni, ospiti, giochi, concorrenti, quante puntate, streaming

Questa sera, sabato 8 marzo 2025, su Rai 1 va in onda la puntata speciale dell’Eredità in prima serata dedicata a Sanremo, con la conduzione di Marco Liorni. Uno speciale dedicato al Festival di Sanremo appena trascorso, e vinto da Olly. Non mancheranno grandi ospiti vip pronti a giocare all’Eredità. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni, ospiti, cast, concorrenti

La puntata speciale de L’Eredità in onda questa sera, 8 marzo 2025, vede la conduzione di Marco Liorni per una grande festa post sanremese in prima serata su Rai 1. Si parlerà molto del Festival, in particolare di quello appena trascorso, e si ascolteranno alcuni brani della famosa kermesse ligure. Tra gli ospiti che giocheranno (e canteranno) questa sera allo speciale Sanremo dell’Eredità troviamo Marcella Bella, Sabrina Salerno, Nino Frassica, Clementino, Settembre. Ospite di serata Riccardo Cocciante. Sarà un grande festa popolare per il pubblico di Rai1 in cui si giocherà naturalmente con i quiz dell’Eredità, ovviamente per la maggior parte imperniati sul Festival di Sanremo e sulla sua storia, ma come detto, si canterà anche. Presente anche il direttore d’orchestra Leonardo De Amicis che abbiamo visto proprio con Marco Liorni nell’ultima edizione di Ora o mai più.

L’Eredità speciale: quante puntate

Quante puntate sono previste per lo speciale de L’Eredità in prima serata su Rai 1? In tutto due sabati sera in compagnia del quiz condotto da Marco Liorni, alle 21.30 su Rai 1.

Prima puntata: 8 marzo 2025

Seconda puntata: 15 marzo 2025

Streaming e tv

Dove vedere L’Eredità speciale Sanremo in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 1 questa sera, 8 marzo 2025, alle ore 21.30 in prima serata. Anche in streaming e on demand su Rai Play.