L’Eredità – Speciale Sanremo 2022: anticipazioni, ospiti e streaming

Stasera, venerdì 28 gennaio 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda L’Eredità – Speciale Sanremo 2022, programma condotto da Flavio Insinna che preparerà il pubblico al Festival che prenderà il via martedì 1 febbraio. In studio con lui i campioni più rappresentativi del game show degli ultimi anni e tante altre sorprese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Come detto, stasera vedremo – presso gli studi romani della Rai radio televisione Spa – i volti amici di questo programma prodotto in collaborazione con Banijay e sarà un modo per rivederli e scoprire com’è cambiata la loro vita, anche in seguito alle loro vittorie. Possibile la presenza in studio anche di Massimo Cannoletta, il campione dei campioni dell’Eredità, poi passato fra le amorevoli braccia di Serena Bortone, che lo ha chiamato come ospite fisso del suo programma di varietà Oggi è un altro giorno, in onda nei giorni feriali su Rai 1. Stasera quindi vedremo gareggiare questi ex campioni del popolare gioco a premi su domande inerenti a temi sanremesi. La particolarità è che alcune di queste domande avranno come risposta personaggi legati al Festival. In prevalenza verranno citati ovviamente i cantanti, ma si parlerà anche di personaggi collaterali che hanno svernato nella ridente cittadina ligure in provincia di Imperia. Conduttori, conduttrici, vallette, collaboratrici, opinioniste, giornaliste, giornalisti, modelle, attrici, sportive, dirigenti Rai e chi più ne trova più ne metta. La particolarità è che molti di questi personaggi saranno poi ospiti dello speciale Eredità Sanremo.

Streaming e tv

Dove vedere L’Eredità – Speciale Sanremo 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – venerdì 28 gennaio 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.