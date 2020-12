L’Eredità non va in onda: ecco perché, il motivo

Perché oggi L’Eredità non va in onda su Rai 1? Oggi, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 18.45 il game show condotto da Flavio Insinna non andrà in onda. Il motivo? Questo pomeriggio su Rai 1 verrà trasmessa la prima della Scala 2020 “A riveder le stelle”. Ma niente panico: il programma tornerà in onda già domani, martedì 8 dicembre 2020 al consueto orario, con le imprese del super campione Massimo Cannoletta.

La prima della scala

Oggi su Rai 1 alle ore 17 il Sant’Ambrogio più inedito della storia della Scala. Nelle scorse settimane il virus ha contagiato diversi professori d’orchestra e maestri del coro, impedendo di fatto al teatro di programmare la fitta rete di prove necessarie per allestire il titolo d’opera destinato a inaugurare la stagione lirica, che quest’anno avrebbe dovuto essere Lucia di Lammermoor di Donizetti. Messa con le spalle al muro, la Scala ha approntato però, insieme con la Rai, un’inedita proposta alternativa. Si tratta di A riveder le stelle: un’ampia carrellata di brani che ripercorrono la storia dell’opera, non solo italiana, per la registrazione dei quali sono stati coinvolti ben 24 tra i massimi interpreti della scena lirica internazionale.

Potrebbero interessarti Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 7 dicembre 2020, su Rai 3 Prima della Scala 2020, il cast di A riveder le stelle Prima della Scala 2020, il programma: i brani di A riveder le stelle