Nuovo coming out in tv. Francesco De Angelis, campione del quiz di Rai 1 L’Eredità, durante la sua presentazione ha salutato il suo compagno, Gabriele. Si tratta, per fortuna, dell’ennesimo coming-out di questo anno televisivo, segno che l’argomento non è più un tabù, ma può essere dichiarato davanti a milioni di persone senza creare scalpore o fastidio.

Nel presentare il concorrente, il conduttore Flavio Insinna ha detto: “Giovanissimo, Francesco viene da Formia. Laureato in Lettere, studia per la Magistrale, ha una grande passione per la politica ed è fidanzato con Gabriele, che salutiamo. Zio di una nipotina che si chiama Sofia e ha due anni, la salutiamo”.

Come già accaduto altre volte il precedenza, Insinna ha trattato la questione senza sensazionalismi o perplessità, ma chiudendo la questione con la normalità che merita.

In un’intervista a SuperGuidaTv Francesco ha dichiarato: “Non è più il tempo della paura. È tempo di ribellarsi a chi vuole gay, lesbiche e persone transessuali come animali da circo. La forma più elegante e bella di farlo è semplicemente essere sé stessi”. Il campione ha raccontato di non aver mai tenuta nascosta la propria identità sessuale, motivo per cui nel modulo per partecipare al quiz di Rai 1 aveva scritto di avere un ragazzo.

Solo pochi mesi fa, a ottobre, sempre a L’Eredità c’era stato un altro coming out. In quel caso Francesca, attivista LGBT, aveva raccontato: “Ho iniziato questo libro due anni fa scrivendo una storia personale, un’autobiografia romanzata e volevo scrivere del mio coming out. Mi è piaciuta questa cosa di fare la scrittrice, ci ho riprovato ed ho scritto un nuovo romanzo”.

Anche in quell’occasione Insinna era stato molto discreto e aveva commentato con un semplice “in bocca al lupo”. Pochi giorni prima in un altro quiz, Caduta libera di Gerry Scotti su Canale 5, il campione Diego aveva voluto mandare un saluto al suo fidanzato. Nessuna piega neppure da parte di Gerry.

