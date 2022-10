A che ora inizia L’Eredità 2022-2023: l’orario della messa in onda su Rai 1

A che ora inizia L’Eredità 2022-2023, il game show condotto da Flavio Insinna, su Rai 1? La messa in onda di ogni puntata (tutti i giorni: dal lunedì al venerdì) è prevista alle ore 18,50. Al timone del programma – prodotto in collaborazione con Banijay Italia –, come detto, c’è ancora Flavio Insinna, giunto al suo quarto anno di conduzione. Accanto al conduttore, la coppia di professori composta dalle new entry dello scorso anno: Samira Lui (impegnata anche a Tale e Quale Show) e Andrea Cerelli. Previsti due nuovi giochi con cui concorrenti e telespettatori dovranno misurarsi: “Chi, Come, Cosa” e “La Stoccata”. Il primo avrà per tema il mondo delle notizie curiose e impegnerà i concorrenti a scoprire dove si annidi la verità; il secondo regalerà una nuova sfida finale – senza esclusione di colpi – fra i due concorrenti rimasti: chi la vince sarà Campione e andrà a giocarsi il montepremi di puntata.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia L’Eredità 2022-2023, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda tutti i giorni alle ore 18,50 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming (o in differita grazie alla funzione ondemand) sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.