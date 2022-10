Chi è Samira Lui, la concorrente di Tale e Quale Show 2022

Chi è Samira Lui, la concorrente di Tale e Quale Show 2022 in onda il venerdì sera su Rai 1? Samira Lui nasce a Udine il 6 marzo 1998 a Udine, suo padre è senegalese mentre sua madre è italiana. Sin da bambina mostra di avere un grande talento e una particolare passione per il canto, attitudine che viene assecondata con l’ingresso all’età di 5 anni nel coro di voci bianche del Friuli Venezia Giulia, passione e attività che porta avanti anche negli anni successivi. Contemporaneamente raggiunge il diploma e lavora come hostess in fiere e rassegne. Da tempo è fidanzata con Luigi Punzo, modello ma anche un luxury concierge, un lavoro di servizio d’assistenza e di supporto per hotel di lusso che basa le prestazioni su misura della struttura per la quale lavora (e relativi clienti). Samira Lui ha partecipato a diversi concorsi di bellezza quando era giovanissima, fino a prendere parte a Miss Italia 2017, dove si è classificata al terzo posto. Negli anni successivi è approdata a L’eredità nelle edizioni condotte da Flavio Insinna, dove ha vestito il ruolo della Professoressa, prima insieme a Ginevra Pisani e poi con il Professore Andrea Cerelli. Ora l’avventura a Tale e Quale Show 2022 condotto da Carlo Conti.