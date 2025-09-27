Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

L’era glaciale: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
L’era glaciale: trama, personaggi e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 27 settembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda L’era glaciale, film d’animazione del 2002 diretto da Chris Wedge; prodotto dai Blue Sky Studios, in co-produzione con 20th Century Fox Animation, e distribuito dalla 20th Century Fox. Co-diretto da Carlos Saldanha e basato su un racconto originale di Michael J. Wilson, il film è primo capitolo del franchise de “L’era glaciale” (nonché primo lungometraggio Blue Sky in assoluto). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

20.000 anni fa circa, nell’epoca Paleolitica, un’era glaciale sta per abbattersi sulla Terra minacciando le specie viventi di rimanere senza cibo o morire per il freddo. Gran parte degli animali decide così di migrare verso sud, nel tentativo di scampare al gelo. Uno scoiattolo dai denti a sciabola di nome Scrat sta cercando di sotterrare la sua ghianda per la primavera, ma provoca accidentalmente la rottura di un ghiacciaio, che lo fa precipitare proprio nel punto della migrazione. Il mammut Manfred sembra incurante del pericolo e non prende parte alla migrazione di massa. Intanto, il bradipo Sid si sveglia e si accorge che la sua famiglia lo ha abbandonato, poiché stava ancora dormendo quando sono partiti. Sid decide dunque di migrare da solo.

L’era glaciale: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama de L’era glaciale, ma quali sono i personaggi e i doppiatori del film d’animazione? Ecco la lista completa:

  • Ray Romano: Manfred “Manny”
  • John Leguizamo: Sidney “Sid”
  • Denis Leary: Diego
  • Goran Višnjić: Soto
  • Jack Black: Zeke
  • Cedric the Entertainer: Carl
  • Stephen Root: Frank
  • Alan Tudyk: Lenny/ Dodo
  • Diedrich Bader: Oscar
  • Lorri Bagley: Jennifer
  • Jane Krakowski: Rachel
  • Chris Wedge: Scrat/ Dodo
  • Tara Strong: Sylvia

Streaming e tv

Dove vedere L’era glaciale in diretta tv e live streaming? Il film d’animazione, come detto, va in onda oggi – sabato 27 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
