Lei mi parla ancora: tutto quello che c’è da sapere sul film

Lei mi parla ancora è un film Sky Original scritto e diretto da Pupi Avati in onda questa sera – lunedì 8 febbraio 2021 – su Sky Cinema Uno dalle 21.15. La pellicola, in prima visione assoluta, è una co-produzione Bartlebyfilm e Vision Distribution. Nel cast tanti attori celebri come Stefania Sandrelli e Renato Pozzetto. Lei mi parla ancora è liberamente tratto dall’omonimo libro di Giuseppe Sgarbi, e racconta la storia d’amore tra Nino e Caterina: un amore lungo 65 anni e mai finito, neanche con la morte di lei, come scrisse lo stesso autore. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Lei mi parla ancora? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Nino e Caterina sono sposati da sessantacinque anni e si amano profondamente dal primo momento che si sono visti. Alla morte di Caterina, la figlia, nella speranza di aiutare il padre a superare la perdita della donna che ha amato per tutta la vita, gli affianca un editor con velleità da romanziere per scrivere, attraverso i suoi ricordi, un libro sulla storia d’amore fra Nino e Caterina. Amicangelo, scrittore che ha alle spalle un divorzio costoso e complicato, accetta il lavoro solo per soldi e si scontra immediatamente con la personalità di Nino, un uomo profondamente diverso da lui. Ma, poco a poco, Amicangelo riuscirà ad entrare nel mondo di Nino fatto di ricordi vividi e sentimenti pulsanti. Nino, anche dopo la scomparsa dell’amata Caterina riesce ancora a comunicare con lei, a sentirla accanto a sé ogni giorno. Amicangelo si avvicinerà sempre di più al mondo ricco di pensieri, di amore, di emozioni che Nino tenta di conservare gelosamente. Secondo la trama di Lei mi parla ancora, nascerà così tra i due uomini una complicità sincera che porterà Nino a fidarsi del suo editor e a raccontargli i suoi pensieri più profondi. Amicangelo, dal canto suo, imparerà quanta ricchezza nella vita di un uomo può portare un sentimento così profondo e inattaccabile.

Lei mi parla ancora: cast

Tanti attori amati dal pubblico in questo commovente ed emozionante film Sky Original diretto da Pupi Avati. Nel cast Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli interpretano Nino e Caterina, insieme a Isabella Ragonese (Caterina da giovane), Lino Musella (Nino da giovane) e Fabrizio Gifuni nei panni dello scrittore Amicangelo. Insieme a loro anche Chiara Caselli, Alessandro Haber, Serena Grandi, Gioele Dix, Nicola Nocella. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Renato Pozzetto: Giuseppe ‘Nino’ Sgarbi

Stefania Sandrelli: Caterina ‘Rina’ Cavallini

Fabrizio Gifuni: Amicangelo

Isabella Ragonese: Caterina (da giovane)

Chiara Caselli: Elisabetta

Lino Musella: Nino (da giovane)

Nicola Nocella: Giulio

Gioele Dix: Agente letterario

Serena Grandi: Clementina

Alessandro Haber: Bruno

Romano Reggiani: Rino Fenzi

Giulia Gorietti: Marta

Trailer

Ecco il trailer ufficiale di Lei mi parla ancora, il film di Pupi Avati in onda stasera – 8 febbraio 2021 – su Sky Cinema Uno dalle 21.15.

Streaming e tv

Dove vedere Lei mi parla ancora in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 8 febbraio 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

