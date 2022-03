Legend: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, giovedì 3 marzo 2022, alle ore 21,25 su Sky Cinema 1 va in onda Legend, film del 2015 scritto e diretto da Brian Helgeland, con protagonista Tom Hardy nel doppio ruolo dei gemelli Kray, capi di un’organizzazione criminale britannica nell’East End di Londra negli Anni Cinquanta e Sessanta. La pellicola è l’adattamento cinematografico del libro The Profession of Violence: The Rise and Fall of the Kray Twins, scritto nel 1972 da John Pearson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Londra, anni sessanta. Reggie Kray è un ex pugile che è diventato una parte importante della criminalità londinese. Suo fratello gemello Ron è rinchiuso in un ospedale psichiatrico con una diagnosi di schizofrenia paranoica. Reggie usa le minacce per ottenere il rilascio di suo fratello, che viene rapidamente dimesso dall’ospedale. I due fratelli uniscono i loro sforzi per controllare la criminalità della città: uno dei loro primi sforzi è quello di rafforzare il controllo di una discoteca locale, usando l’estorsione e la violenza. Reggie inizia una relazione con Frances, sorella del suo autista, e alla fine si sposano; tuttavia viene imprigionato per una precedente condanna penale che non può eludere. Mentre Reggie è in prigione, l’instabilità mentale di Ron e il suo temperamento violento portano a gravi battute d’arresto finanziarie nel night club. Il club è quasi costretto a chiudere dopo che Ron ha spaventato la maggior parte dei clienti. La prima notte dopo il rilascio di Reggie dal carcere, i fratelli hanno un diverbio che sfocia in una violenta scazzottata. I fratelli vengono avvicinati da Angelo Bruno della famiglia criminale di Filadelfia che, per conto di Meyer Lansky e della mafia americana, vuole impegnarli in un accordo di sindacati criminali. Bruno accetta un accordo di cinquanta e cinquanta con Reggie per dividere i profitti del gioco d’azzardo sotterraneo di Londra in cambio della protezione locale dei fratelli. Inizialmente, questo sistema è altamente redditizio per i fratelli Kray. L’instabilità mentale di Ron gli fa uccidere pubblicamente George Cornell, un membro della cosiddetta banda di tortura, rivali dei Kray. Di conseguenza, Scotland Yard avvia un’indagine approfondita sui fratelli Kray.

Legend: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Legend, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Hardy: Ronald Kray / Reginald Kray

Emily Browning: Frances Shea

Christopher Eccleston: Leonard “Nipper” Read

David Thewlis: Leslie Payne

Paul Anderson: Albert Donoghue

Taron Egerton: Edward “Mad Teddy” Smith

Chazz Palminteri: Angelo Bruno

Paul Bettany: Charlie Richardson

Colin Morgan: Frankie Shea

Tara Fitzgerald: Elsie Shea

Aneurin Barnard: David Bailey

Duffy: Timi Yuro

John Sessions: Lord Boothby

Kevin McNally: Harold Wilson

Sam Spruell: Jack McVitie

Alex Giannini: Antonio Caponigro

Tom Woodward: Sovrintendente Cummings

Stephen Lord: Fuller

Lorraine Stanley: Barista al “Blind Edgar”

Streaming e tv

Dove vedere Legend in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 3 marzo 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite SkyGo.