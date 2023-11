Lea – I nostri figli 2, dove è stata girata: le location

Dove è stata girata (location) Lea – I nostri figli 2, la seconda stagione della serie tv in onda su Rai 1 la domenica sera? La fiction è ambientata in Emilia Romagna, nella città di Ferrara per la precisione. Le riprese della seconda stagione sono state effettuate tra Ferrara e Roma da aprile a luglio 2023. Il Comune si è attivato affinché tutto si svolgesse senza problemi e senza creare disservizi, predisponendo le necessarie variazioni alla viabilità nelle vie Terranuova, Voltapaletto, Cavour, Previati e de Pisis per le sessioni di riprese.

Numerose riprese della precedente stagione mostravano alcuni dei luoghi più iconici della città, patrimonio mondiale dell’Unesco: è stata l’occasione perfetta per riscoprire questo tesoro d’Italia. In molti hanno riconosciuto, nel corso delle precedenti puntate, l’iconico Palazzo dei Diamanti nel Quadrivio degli Angeli. L’edificio con la sua facciata diamantata è uno dei monumenti più importanti di Ferrara e del Rinascimento italiano, costruito nel 1492 per conto di Sigismondo I d’Este. Altre riprese della serie mostravano angoli meravigliosi della città ferrarese come la storica Basilica di San Giorgio e l’Acquedotto in piazza XXIV Maggio.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto dove è stata girata (location) Lea – I nostri figli 2, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.