Lea – I nostri figli 2: dove eravamo rimasti, trama, cast, quante puntate, location e streaming

Da domenica 12 novembre 2023 alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Lea 2, la seconda stagione della fortunata serie tv con protagonista Anna Valle che torna nei panni dell’instancabile infermiera pediatrica. Quello che vedremo sarà, come detto, il secondo capitolo che segue “Lea – Un nuovo giorno”. Ma qual è la trama? E il cast? Le puntate? Vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Dove eravamo rimasti

Nella prima stagione abbiamo conosciuto Lea, professionista con una specializzazione in infermieristica pediatrica, torna a vestire i panni dell’infermiera presso il reparto di pediatria dell’ospedale di Ferrara dopo un periodo di pausa. La sua vita è stata stravolta dalla tragica perdita del figlio che portava in grembo, avvenuta all’ottavo mese di gravidanza, e dalla fine del suo matrimonio. Ora si trova spezzata, ma non è disposta a rinunciare.

Con un desiderio inespresso di maternità e la dolorosa realtà di non poter concepire, Lea è determinata a ricostruire la sua vita. Il suo punto di partenza è il suo lavoro, dove tratta i suoi piccoli pazienti come se fossero parte della sua famiglia.

Le colleghe del reparto di pediatria l’accolgono a braccia aperte: Rosa, la confidente sempre disposta a offrire una mano, che le offre alloggio nel suo casale; Favilla, apparentemente fredda ma dal cuore generoso; Olga, vivace e alla ricerca dell’amore; Michela, una tirocinante di origini nigeriane, oggetto dell’affetto del giovane pediatra Pietro.

La nuova realtà lavorativa di Lea la mette faccia a faccia con Marco, il suo ex marito e attuale primario del reparto, e con Anna, la sua ex amica e ora compagna di Marco, ginecologa presso lo stesso ospedale. La vicinanza con Marco è un doloroso promemoria di ciò che era e avrebbe potuto essere. Ma il futuro sorride a Lea sotto forma di Arturo, un musicista affascinante e padre di una delle sue piccole pazienti. Tra i due inizia a sbocciare un rapporto speciale, portando una luce di speranza nella vita di Lea.

Trama

Nella seconda (2) stagione di Lea – I nostri figli, ancora una volta troveremo come protagonisti l’amatissima coppia di artisti formata dall’infermiera Anna Valle e Giorgio Pasotti, che sarà un chirurgo pediatrico. Le vicende della nuova stagione avranno luogo a tre anni di distanza dalla fine della prima. Lea ha una relazione con l’intrigante musicista conosciuto nel corso dei primi episodi, e fa da madre a Martina, la figlia di lui, ora in piena fase preadolescenziale. A partire da quello che sembrava un incidente d’auto senza conseguenze, Lea scoprirà che Martina è stata contattata da una donna che riconosce di essere la sua madre biologica. Nel frattempo in ospedale Lea lavora ancora fianco a fianco con Marco, primario del reparto di pediatria oltre che suo ex marito, oggi padre separato di Gioia, che ha avuto dalla collega Anna.

Nel corso della seconda stagione, Lea si troverà di fronte a un dilemma: darà un’altra chance ad Arturo, oppure rendersi conto dei suoi reali sentimenti per Marco. E sarà in grado di fare una scelta che non rompa il suo profondo legame con Martina? Intanto nel reparto, al gruppo storico delle colleghe infermiere di Lea Rosa, Favilla, Olga e Michela (pronta a convolare a nozze col pediatra Pietro) si aggiunge una new entry al maschile, Bruno, che però sembra nascondere una importante verità. Oltre agli intrecci ospedalieri non mancheranno le indagini, le diagnosi, i trattamenti, e il continuo altalena di emozioni e sentimenti.

Lea 2: il cast

Abbiamo visto la trama di Lea – I nostri figli 2, ma qual è il cast completo della seconda stagione? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Anna Valle: Lea Castelli

Giorgio Pasotti: Marco Colomba

Mehmet Günsür: Arturo Minerva

Primo Reggiani: Pietro Verna

Daniela Morozzi: Rosa Nibbi

Manuela Ventura: Favilla Mancuso

Eleonora Giovanardi: Anna Galgano

Marina Crialesi: Olga Francesio

Rausy Giangarè: Michela Idiong

Gaia Insenga: Barbara Mosella

Francesco Meoni: Giancarlo Pesani

David Sebasti: Valerio Mosella

Jerry Mastrodomenico: Donato Nibbi

Sergio Pierattini: Eugenio Chiaravalle

Sebastiano Amodeo: Koljia Antonov

Rosa Barbolini: Viola Parisi

Cloe Günsür: Martina Minerva

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Lea – I nostri figli 2 su Rai 1? In tutto andranno in onda 4 puntate da 2 episodi ciascuna (totale 8 episodi). La prima domenica 12 novembre 2023; la quarta e ultima domenica 3 dicembre 2023. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: domenica 12 novembre 2023

Seconda puntata: domenica 19 novembre 2023

Terza puntata: domenica 26 novembre 2023

Quarta puntata: domenica 3 dicembre 2023

Lea – I nostri figli 2: location

Dove è stata girata (location) Lea – I nostri figli 2? La fiction è ambientata in Emilia Romagna, nella città di Ferrara per la precisione. Le riprese della seconda stagione sono state effettuate tra Ferrara e Roma da aprile a luglio 2023. Il Comune si è attivato affinché tutto si svolgesse senza problemi e senza creare disservizi, predisponendo le necessarie variazioni alla viabilità nelle vie Terranuova, Voltapaletto, Cavour, Previati e de Pisis per le sessioni di riprese.

Numerose riprese della precedente stagione mostravano alcuni dei luoghi più iconici della città, patrimonio mondiale dell’Unesco: è stata l’occasione perfetta per riscoprire questo tesoro d’Italia. In molti hanno riconosciuto, nel corso delle precedenti puntate, l’iconico Palazzo dei Diamanti nel Quadrivio degli Angeli. L’edificio con la sua facciata diamantata è uno dei monumenti più importanti di Ferrara e del Rinascimento italiano, costruito nel 1492 per conto di Sigismondo I d’Este. Altre riprese della serie mostravano angoli meravigliosi della città ferrarese come la storica Basilica di San Giorgio e l’Acquedotto in piazza XXIV Maggio.

Streaming e tv

Dove vedere Lea – I nostri figli 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.