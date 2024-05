Farwest: anticipazioni e ospiti oggi programma Salvo Sottile su Rai 3, 13 maggio

Farwest è il nuovo programma di Salvo Sottile in onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le anticipazioni, le storie, le inchieste, i servizi e gli ospiti della puntata di oggi, 13 maggio 2024.

Anticipazioni

In primo piano un’inchiesta sulla cooperativa “Il Forteto”. Nata come una cooperativa agricola immersa nelle campagne toscane, con la promessa di una vita comunitaria fondata su valori di solidarietà e condivisione, è finita poi sotto indagine per gli abusi commessi ai danni di minori. Dopo i processi, restano pesanti ombre sulle responsabilità istituzionali e sul presunto tesoro scomparso della “setta”.

Seguendo la scia di denaro di quello che sembra essere un vero e proprio impero economico, “Farwest” svelerà per la prima volta cruciali rivelazioni sui presunti legami politici, giudiziari e religiosi del Forteto e sulla rete di protezione che avrebbe permesso al fondatore di operare indisturbato per decenni. A seguire, ci sarà un viaggio per indagare a fondo l’utilizzo delle sostanze dopanti in Italia, dalle palestre di quartiere fino all’acquisto online, passando per le consulenze procacciate sui social network.

Streaming e tv

Dove vedere Farwest in diretta tv e in streaming? Il programma di Salvo Sottile va in onda ogni lunedì su Rai 3 in prima serata. Anche in streaming e on demand su RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.