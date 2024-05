100 minuti: le anticipazioni sull’inchiesta di oggi, 13 maggio 2024

Stasera, lunedì 13 maggio 2024, alle ore 21,20 su La7 va in onda 100 minuti, programma di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. Due giornalisti e un film di inchiesta al centro di ogni puntata per svelare i lati oscuri del Paese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

“Welcome to Italy” è il titolo della sesta inchiesta al centro della puntata di oggi del programma di La7 scritto e condotto da Corrado Formigli e Alberto Nerazzini. “Welcome to Italy” è la storia di un viaggio, il viaggio di Ousmane Sylla, un ragazzo guineano di 22 anni che arriva a Lampedusa con il sogno di raggiungere suo fratello in Francia, ma resta intrappolato nelle maglie del nostro sistema di accoglienza.

Il suo viaggio finirà drammaticamente nel Centro di permanenza e rimpatrio (CPR) di Roma dove si toglierà la vita la notte del 4 febbraio 2024.

Ricostruendo il percorso di Ousmane sul territorio italiano Chiara Proietti D’Ambra, autrice dell’inchiesta, aprirà le porte di strutture inaccessibili, dove si consumano soprusi e maltrattamenti, dove l’abuso di psicofarmaci è all’ordine del giorno e ogni diritto viene cancellato. Guarderemo con i nostri occhi cosa avviene nei CPR, dove migranti come Ousmane sono rinchiusi non per aver commesso reati ma perché privi di documenti.

L’inchiesta svelerà, inoltre, tutti i particolari del business che ruota intorno all’accoglienza, un business che vale milioni di euro e coinvolge cooperative locali, ma anche multinazionali. Lampedusa, Ventimiglia, Cassino, Trapani, Potenza e Roma sono le tappe di questa inchiesta che arriverà fino in Guinea, dove i parenti e gli amici di Ousmane lo aspettano per l’ultimo saluto.

Ospite della puntata di oggi di 100 minuti sarà il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che risponderà in merito al caso di Ousmane Sylla e darà conto dello stato del sistema di accoglienza e rimpatrio italiano.

Streaming e tv

Dove vedere 100 minuti in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su La7. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.