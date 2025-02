Le ragazze: anticipazioni, ospiti e streaming oggi, 18 febbraio

Questa sera, martedì 18 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Le ragazze, programma condotto da Francesca Fialdini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Ad aprire la prima puntata sarà la decana: la partigiana centenaria Sandra Gilardelli, una Ragazza che aveva 20 anni nel 1945. Per Sandra il padre è il punto di riferimento, colui che le trasmette l’amore per i principi fondamentali della vita, soprattutto quello della libertà. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Milano viene bombardata e la sua famiglia è costretta a sfollare a Pian Nava, sul Lago Maggiore. È qui che Sandra sperimenta il valore degli insegnamenti del padre quando, giovanissima, non esita a unirsi ai partigiani che combattono sulle montagne del Verbano, spinta dall’ardore di fare qualcosa di utile per la liberazione dal nazifascismo. Sarà poi la volta di due Ragazze degli anni ‘70. Barbara Piattelli nasce a Roma nel 1952. Figlia di Bruno Piattelli, celebre sarto d’alta moda maschile, viene rapita il 10 gennaio 1980 sotto gli occhi della madre, nel garage di casa. All’epoca ventisettenne, Barbara viene portata in Aspromonte, diventando protagonista di uno dei sequestri a scopo di estorsione più lunghi mai subiti da una donna in Italia.

La sua storia si intreccia con quella di Elisabetta Viviani nata a Milano nel 1955 e, fin da bambina, scopre la sua passione per lo spettacolo. Spinta dalla madre, partecipa ai “Caroselli” e quel mondo diventa il suo giardino d’infanzia. La sua carriera conosce una svolta con la partecipazione al musical “No No Nanette”, trasmesso dalla Rai in prima serata, che a soli diciotto anni la consacra al successo. Il vero trionfo arriva col brano “Heidi”, sigla italiana dell’omonimo cartone animato giapponese, a cui Elisabetta presta la voce.

Seguono due Ragazze degli anni ‘80. Top model tra le più iconiche degli anni ‘80 e ‘90, Simonetta Gianfelici nasce a Roma nel 1963. Ha calcato le passerelle di tutto il mondo, sfilando per stilisti di fama internazionale come Thierry Mugler, Vivienne Westwood, Gianni Versace e ha lavorato con i più grandi fotografi, come Helmut Newton, Fabrizio Ferri. La sua storia è intrecciata con quella di Eva Meksi nata in Albania nel 1967 in una famiglia del ceto medio prigioniera della violenza di un regime che toglie ogni speranza di libertà. Nel 1991, quando il regime è ormai in declino, si presenta l’occasione di fuggire per cercare un futuro in Italia, la meta a lungo sognata attraverso la tv che trasmetteva i programmi Rai. Insieme a quasi ventimila compatrioti sbarca a Bari la mattina dell’8 agosto 1991 sulla Vlora, nave mercantile salpata da Durazzo la notte precedente. La vicenda della Vlora rimane a oggi non solo l’episodio più significativo dell’ondata di immigrazione in Italia dal 1990 al 1992, ma anche il più grande sbarco di migranti mai avvenuto nel nostro Paese con un’unica nave.

Streaming e tv

Dove vedere Le ragazze in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 18 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.