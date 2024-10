Le ragazze: anticipazioni, ospiti e streaming oggi, 15 ottobre

Questa sera, martedì 15 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Le ragazze, programma condotto da Francesca Fialdini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La puntata si apre con il racconto di Luciana Rossi, nata nel 1938, che rappresenta le “ragazze” degli anni ’40. Cresciuta in una famiglia di contadini a Ponti sul Mincio, Luciana è costretta fin da giovane a lavorare sia nei campi che nell’osteria gestita dal padre. La vita di campagna non le si addice e sogna la grande città. Si trasferisce così a Roma, dove lavora come sarta e conosce Luciano, che diventerà suo marito.

Una volta sposata, Luciana inizia a lavorare nella pasticceria-pizzeria della famiglia del marito, nel quartiere Prati. Con il tempo, il locale si trasforma in una trattoria di successo, grazie alla determinazione e all’intraprendenza di Luciana. Nonostante le tragedie che colpiscono la sua vita, come la perdita del figlio maggiore e del marito, Luciana trova la forza di andare avanti, dedicandosi con passione al lavoro e ai suoi figli.

Il programma prosegue con le storie di due donne nate negli anni ’50, che incarnano lo spirito di emancipazione della loro generazione. La prima è Paola Lucidi, nata nel 1950 a Roma. Paola, timida da bambina, riesce a trasformarsi in una regina delle pubbliche relazioni nella capitale. Dopo un matrimonio precoce e una separazione a 28 anni, intraprende una carriera di successo come PR nei locali più esclusivi di Roma, per poi reinventarsi come casting director in televisione. Successivamente, si trasferisce a Barcellona per iniziare una nuova fase della sua vita.

Maria Lucia Alonzi, nata nel 1957 a Sora, rappresenta invece la custode della tradizione. Cresciuta nel forno di famiglia, dove apprende l’arte della ciambella sorana, scopre durante le vacanze estive una passione per il ricamo. Nonostante le difficoltà e un amore contrastato con Ciro, che si conclude con una “fuitina”, Maria Lucia riesce a mantenere viva la tradizione familiare, gestendo con successo il forno delle ciambelle.

Gli anni ’80 vengono rappresentati da Marta Maragno, nata a Padova nel 1969, che incarna lo spirito avventuroso di quel decennio. Appassionata di motori fin dall’adolescenza, Marta diventa la prima donna istruttrice della Federazione Italiana Fuoristrada a soli 23 anni. Partecipa a viaggi avventurosi in Tunisia e si cimenta in sport estremi come bungee jumping, rafting e paracadutismo.

Un’altra protagonista è Afsoon Neginy, nata a Teheran nel 1962, che racconta un viaggio di successo dall’Iran all’Italia. Cresciuta durante il regno dell’ultimo Scià, decide di studiare all’estero durante la Rivoluzione Islamica, arrivando in Italia poco prima della guerra Iran-Iraq. Dopo essersi laureata in farmacia a Perugia, Afsoon diventa una manager di spicco nel settore della cosmetica, tanto da essere inserita da Forbes Italia tra le 100 donne italiane di maggior successo nel 2021.

Streaming e tv

Dove vedere Le ragazze in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 15 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.