Le parole della settimana: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 16 ottobre

Stasera, sabato 16 ottobre 2021, alle ore 20,20 su Rai 3 va in onda Le parole della settimana, programma condotto ogni settimana dal giornalista del Corriere della Sera Massimo Granellini. Come da tradizione il programma racconta fatti di costume, cronaca e attualità, utilizzando delle particolari parole, che vengono di norma spiegate e raccontate dai vari ospiti di puntata. Ogni appuntamento si conclude con la Buonasera, il racconto e la riflessione su un fatto di attualità della settimana che Gramellini offre ai telespettatori, accompagnato dalla musica di Experience, composizione di Ludovico Einaudi. In ogni puntata sono presenti ospiti che, attraverso una parola, raccontano un particolare accadimento della settimana. Non mancano talvolta ospitate di tipo promozionale, inserite però sempre all’interno della cornice precedentemente descritta.

Anticipazioni

Stasera a Le parole della settimana vedremo ospiti come Stefano Accorsi e Serena Dandini. Stefano Accorsi parlerà del nuovo film che lo vede protagonista ‘Marilyn ha gli occhi neri’, Serena Dandini racconterà del suo primo podcast dal titolo ‘ Il mio paradiso’. Si parlerà di attualità con Federico Rampini corrispondente di Repubblica e Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction e autrice del libro ‘ Vita ordinaria di una donna di strada’ .

Non mancheranno Corrado Augias con la sua rubrica La Posta di Augias e l’immunologa Antonella Viola, che proverà a fare chiarezza sui dubbi e le paure più diffuse sulla vaccinazione anti Covid. Roberto Vecchioni proseguirà il suo racconto sulla vera identità di Shakespeare e sfiderà nei suoi rompicapo enigmistici il frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.

Veronica Pivetti sarà invece protagonista di un intervento di denuncia incentrato sui “nuovi muri d’Europa”. Lodo Guenzi , per lo spazio dedicato al web, parlerà delle reazioni dei diversi social network suscitate dalla scelta di Silvia, la studentessa dell’università di Bologna che ha protestato contro l’obbligo di Green Pass per poter frequentare le lezioni in presenza. Jacopo Veneziani in collegamento dalla mostra di Claude Monet a Palazzo Reale a Milano, racconterà la storia di uno dei più importanti impressionisti. Saverio Raimondo parlerà della nuove “categoria umane” nella rubrica intitolata Ai confini dell’umanità.

A partire dalle ore 23,10 Massimo Gramellini rievocherà l’accensione del Cristo Redentore di Rio de Janeiro avvenuta il 12 ottobre 1931. Uno dei simboli del Brasile, conosciuto in tutto il mondo: il 12 ottobre di 90 anni fa si accendevano i fari sul Cristo Redentore di Rio de Janeiro, l’imponente statua che dalla cima del monte Corcovado domina la città. La Rai ricorda quello storico momento in cui l’Italia giocò un ruolo importante grazie al genio di Guglielmo Marconi. Fu, infatti, l’inventore della radio a far partire l’impulso elettrico che – attraverso l’oceano – arrivò fino in Brasile per illuminare la statua.

Streaming e tv

Dove vedere Le parole della settimana in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.