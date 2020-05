Le parole della settimana: ospiti 16 maggio 2020

Stasera, sabato 16 maggio 2020, alle ore 20,30 Massimo Gramellini sarà di nuovo in prima serata su Rai 3 con la sesta puntata di Aspettando le Parole. Ma quali saranno gli ospiti del programma? Vediamo insieme tutte le informazioni e anticipazioni sul programma in onda oggi, 16 maggio 2020.

Dopo l’intervento in diretta da Torino di Nicola Lagioia, direttore del Salone Internazionale del Libro, la puntata di oggi, 16 maggio, si aprirà con l’intervista a Gino Strada, fondatore di Emergency con il quale si parlerà non solo di pandemia ma anche di migranti, questione tornata di stringente attualità e di cooperazione internazionale.

Nel corso del programma Le parole della settimana saranno ospiti anche la ministra Teresa Bellanova, responsabile delle Politiche agricole alimentari e forestali, l’immunologo Alberto Mantovani, autore del libro Il fuoco interiore, la giornalista Milena Gabanelli, il filosofo Umberto Galimberti, l’olimpionico di ginnastica artistica Jury Chechi e Francesca Fialdini, conduttrice di Fame d’Amore, la docuserie di Rai3 dedicata al rapporto malato che può esistere tra amore e cibo.

Massimo Gramellini ricorderà poi il maestro Ezio Bosso attraverso le sue stesse struggenti parole, tratte dal suo intervento a Le Parole della Settimana nel novembre 2018. In apertura e in chiusura di puntata la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.

Dove vedere Le parole della settimana in tv e streaming

Il programma di Gramellini va in onda, come detto, stasera – 16 maggio 2020 – alle ore 20,30 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

