Le parole della settimana: anticipazioni e ospiti di oggi, 29 maggio

Questa sera, sabato 29 maggio 2021, Massimo Gramellini conduce una nuova puntata de Le Parole della Settimana in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Nel collaudato alternarsi di ospiti noti e non, ci saranno Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, autore insieme al giornalista Marco Lillo del libro “Io posso” nel quale si racconta la storia di due sorelle perseguitate dalla mafia, Corrado Augias, con la sua rubrica “La Posta di Augias”, e l’immunologa Antonella Viola per gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia.

Tra gli ospiti anche Mohamed Ismail Bayed e Raissa Russi, coppia nella vita e sul web, che dalla primavera del 2020 condividono la loro quotidianità di coppia mista, per testimoniare come i pregiudizi e l’ostilità possano essere disinnescati con intelligenza e ironia. Roberto Vecchioni, ospite per tutta la puntata, chiuderà la sua sfida enigmistica oramai diventata un cult in compagnia di Luca Barbarossa.

Veronica Pivetti dedicherà il suo monologo a Carla Fracci, “l’eterna fanciulla danzante”, come la definì Eugenio Montale, scomparsa all’età di 84 anni. Oltre a Saverio Raimondo che tornerà in studio con la sua rubrica su “gli oggetti dell’estate” oramai alle porte, anche il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani che in occasione del ritorno ad una vita con meno restrizioni, darà consigli su cinque luoghi dell’arte da visitare in Italia.

Le Parole della Settimana continuerà a dare spazio anche a storie straordinarie di vita quotidiana, da sempre il motore trainante del programma, raccontate dalla diretta voce di chi le ha vissute in prima persona, cittadini comuni che hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità. Come di consueto in chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere Le parole della settimana in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi – 29 maggio 2021 – in chiaro, gratis, su Rai 3 alle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.