Le parole della settimana: anticipazioni e ospiti di oggi, 22 maggio

Questa sera, sabato 22 maggio 2021, Massimo Gramellini conduce una nuova puntata de Le Parole della Settimana in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20,20. Nel collaudato alternarsi di ospiti noti e non, sarà in studio Mario Tozzi, divulgatore scientifico e conduttore di Sapiens su Rai3, Stefano Massini, attore e autore del libro “Manuale di sopravvivenza. Messaggi in bottiglia d’inizio millennio”, Corrado Augias con la sua rubrica “La Posta di Augias” e l’immunologa Antonella Viola per gli ultimi aggiornamenti sull’evoluzione della pandemia.

Tra i partecipanti della puntata di stasera de Le parole della settimana anche la musicista italo-turco Francesco Taskayali, che suonerà il suo pianoforte “nei luoghi più dolorosi e complicati dell’anima” come ospedali, carceri, e persino nelle navi quarantena dove sono stati isolati i migranti. In apertura di puntata Roberto Vecchioni, racconterà la storia della superstizione fin dalle sue origini per poi proseguire, attraverso nuovi rompicapo da lui inventati, la sfida enigmistica del sabato sera, stavolta in compagnia di Marco Tardelli. Veronica Pivetti, invece, dedicherà il suo monologo a Khabane Lame, senegalese di nascita ma italiano d’adozione, meglio conosciuto come il tiktoker Khaby (50 milioni di follower), balzato alle cronache per aver raggiunto e superato, in sole due settimane, il numero di follower di Marck Zuckerberg, tanto da indurre il fondatore di Facebook ha riconoscere la sconfitta.

Oltre a Saverio Raimondo che tornerà a raccontare l’attualità con la sua satira tagliente, ci sarà anche il giovane critico d’arte Jacopo Veneziani che, partendo dalla foto della ragazza ebrea che a New York ha manifestato contro la guerra israelo-palestinese mostrando il cartello “Mio nonno non è sopravvissuto a Auschwitz per bombardare Gaza”, racconterà come i confini tra paesi diversi siano stati trattati nella storia dell’arte.

Il programma continuerà a dare spazio anche a storie straordinarie di vita quotidiana, da sempre il motore trainante del programma, raccontate dalla diretta voce di chi le ha vissute in prima persona, cittadini comuni che hanno saputo distinguersi per capacità, generosità o professionalità. Come di consueto in chiusura di puntata la “Buonasera”, il monologo di Massimo Gramellini ispirato dai fatti di cronaca.

Streaming e tv

Dove vedere Le parole della settimana in diretta tv e live streaming? Il programma va in onda oggi – 22 maggio 2021 – in chiaro, gratis, su Rai 3 alle ore 20,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.