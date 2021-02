Le pagine della nostra vita: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 6 febbraio 2021, alle ore 21,20 su Sky Cinema 1 va in onda Le pagine della nostra vita (The Notebook), film del 2004 diretto da Nick Cassavetes e tratto dall’omonimo romanzo di Nicholas Sparks. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In una casa di riposo dei nostri giorni, l’anziano Duke legge a una paziente il diario di una storia d’amore…. Nell’estate del 1940, a Seabrook Island, Carolina del Sud, il giovane operaio Noah Calhoun e la diciassettenne Allison “Allie” Hamilton, ricca ereditiera, si incontrano per la prima volta al luna park. Noah, vedendola, muove il primo passo e dopo svariati tentativi riesce a passare del tempo da solo con lei. Allie e Noah finiscono così per innamorarsi l’uno dall’altra e benché di estrazione sociale diversa, decidono di fidanzarsi: una sera, Noah mostra ad Allie una casa abbandonata e rivela di volerla ristrutturare per la loro futura vita insieme. Proprio mentre i due ragazzi stanno per fare l’amore per la prima volta, sopraggiunge l’amico Finn ad avvertirli: i genitori di Allie, non vedendola rientrare, hanno chiamato la polizia. Al rientro, Allie litiga con la madre che le proibisce di vedere Noah poiché non appartiene al loro stesso ceto…

Le pagine della nostra vita: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Le pagine della nostra vita, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ryan Gosling: Noah Calhoun

Rachel McAdams: Allison “Allie” Hamilton

James Garner: Noah Calhoun da anziano

Gena Rowlands: Allie Hamilton da anziana

James Marsden: Lon Hammond Jr.

Sam Shepard: Frank Calhoun

Joan Allen: Anne Hamilton

David Thornton: John Hamilton

Kevin Connolly: Finn

Heather Wahlquist: Sara Tuffington

Jamie Anne Allman: Martha Shaw

Andrew Schaff: Andrew

Lindy Newton: Heather Lynn

Tim O’Brien: Mr. Tuffington

Meredith O’Brien: Mrs. Tuffington

Matthew Barry: dr. Barnwell

Streaming e tv

Dove vedere Le pagine della nostra vita in diretta tv e streaming? Il film va in onda alle ore 21,20 di oggi – 6 febbraio 2021 – su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite SkyGo, la piattaforma riservata agli abbonati Sky che permette di seguire i vari programmi da pc, tablet e smartphone.

