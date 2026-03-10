Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:32
Home » Spettacoli » TV
TV

Le libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

AGF. Nella foto Lino Guanciale
di Antonio Scali
Le libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, 10 marzo 2026, in prima visione su Rai 1 va in onda la prima puntata de Le libere donne, serie con Lino Guanciale in tre puntate. Nel cast anche Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio. La regia è di Michele Soavi. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera.

Trama e anticipazioni

Lucca 1942, notte della Vigilia di Natale. Margherita, giovane moglie dell’avvocato Filippo Lenzi, fugge da casa e, in un atto di disperazione e sfida, si presenta nuda e ferita sul sagrato del Duomo mentre è in corso la messa. Ricoverata per decisione del marito nell’ospedale psichiatrico di Maggiano, incrocia il destino del dottor Mario Tobino, medico e poeta disilluso, appena rientrato dal fronte libico. Mentre infuriano la guerra e la persecuzione nazista, Mario si confronta con i medici dell’istituto – il direttore Roncoroni e i colleghi Anselmi, Parisi e il giovane Olivieri – abituati ad avere un approccio alla malattia mentale volto più a contenere che a curare. Nel frattempo, si riavvicina a Paola Levi Olivetti, suo antico e grande amore diventata una staffetta partigiana e la cui vita, in quanto ebrea, è minacciata. Intanto, a Maggiano, Roncoroni affida a Tobino il compito di capire se Margherita sia malata o meno: Mario intuisce che dietro al suo silenzio ostinato si cela una storia di libertà negata e violenza. Ma quando Margherita riceve la visita del marito con la famiglia, la donna ha una reazione scomposta che sembra confermare la sua infermità mentale.

Rinchiusa in isolamento, Margherita tenta il suicidio ma viene salvata da Tobino. Intanto Paola, staffetta partigiana, mette a repentaglio la propria vita senza rinunciare a riallacciare il suo antico legame con Tobino. A Maggiano, Mario, con il suo approccio umanizzante alla malattia, spinge per sperimentare un laboratorio creativo per le degenti, pur scontrandosi con lo scetticismo dei colleghi e la resistenza iniziale delle stesse pazienti. Riesce alla fine a coinvolgerle, vedendo subito i risultati positivi del suo metodo. Nel frattempo, indaga sull’avvocato Lenzi, recandosi a casa sua per parlare con lui e la sua famiglia, e incontrando in seguito anche il giudice chiamato a decidere delle sorti di Margherita, la cui vita a Maggiano è sempre più difficile.

Le libere donne: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie? Ecco attori e relativi personaggi.

MARIO TOBINO: LINO GUANCIALE
MARGHERITA LENZI: GRACE KICAJ
PAOLA LEVI: GAIA MESSERKLINGER
DOTT. GUIDO ANSELMI: FABRIZIO BIGGIO
DIRETTORE RONCORONI: PAOLO GIOVANNUCCI
DOTT. GIANMASSIMO PARISI: MASSIMO NICOLINI
FILIPPO LENZI: PAOLO BRIGUGLIA
GALLI: PIA LANCIOTTI
MADRE ASSUNTA: PAOLA SAMBO
CAPOINFERMIERA ZONIN: FRANCESCA CAVALLIN
MORENA: FILIPPO CATERINO
FAINA: DODI CONTI
LILLI: GEA DALL’ORTO
LELLA: IRENE MUSCARÀ
GABI: MARTA BULGHERINI
MARTA: IANUA COELI LINHART
BEPPE: RICCARDO GORETTI
SUOR MARIA: VITTORIA GALLIONE
DOTT. PIERO OLIVIERI: ADRIANO EXACOUSTOS
GIUDICE VASSALLO: LUIGI DIBERTI

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
