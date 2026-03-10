Le libere donne: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, 10 marzo 2026, in prima visione su Rai 1 va in onda la prima puntata de Le libere donne, serie con Lino Guanciale in tre puntate. Nel cast anche Grace Kicaj, Gaia Messerklinger e Fabrizio Biggio. La regia è di Michele Soavi. Scopriamo insieme le anticipazioni di stasera.

Trama e anticipazioni

Lucca 1942, notte della Vigilia di Natale. Margherita, giovane moglie dell’avvocato Filippo Lenzi, fugge da casa e, in un atto di disperazione e sfida, si presenta nuda e ferita sul sagrato del Duomo mentre è in corso la messa. Ricoverata per decisione del marito nell’ospedale psichiatrico di Maggiano, incrocia il destino del dottor Mario Tobino, medico e poeta disilluso, appena rientrato dal fronte libico. Mentre infuriano la guerra e la persecuzione nazista, Mario si confronta con i medici dell’istituto – il direttore Roncoroni e i colleghi Anselmi, Parisi e il giovane Olivieri – abituati ad avere un approccio alla malattia mentale volto più a contenere che a curare. Nel frattempo, si riavvicina a Paola Levi Olivetti, suo antico e grande amore diventata una staffetta partigiana e la cui vita, in quanto ebrea, è minacciata. Intanto, a Maggiano, Roncoroni affida a Tobino il compito di capire se Margherita sia malata o meno: Mario intuisce che dietro al suo silenzio ostinato si cela una storia di libertà negata e violenza. Ma quando Margherita riceve la visita del marito con la famiglia, la donna ha una reazione scomposta che sembra confermare la sua infermità mentale.

Rinchiusa in isolamento, Margherita tenta il suicidio ma viene salvata da Tobino. Intanto Paola, staffetta partigiana, mette a repentaglio la propria vita senza rinunciare a riallacciare il suo antico legame con Tobino. A Maggiano, Mario, con il suo approccio umanizzante alla malattia, spinge per sperimentare un laboratorio creativo per le degenti, pur scontrandosi con lo scetticismo dei colleghi e la resistenza iniziale delle stesse pazienti. Riesce alla fine a coinvolgerle, vedendo subito i risultati positivi del suo metodo. Nel frattempo, indaga sull’avvocato Lenzi, recandosi a casa sua per parlare con lui e la sua famiglia, e incontrando in seguito anche il giudice chiamato a decidere delle sorti di Margherita, la cui vita a Maggiano è sempre più difficile.

Le libere donne: il cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast della serie? Ecco attori e relativi personaggi.

MARIO TOBINO: LINO GUANCIALE

MARGHERITA LENZI: GRACE KICAJ

PAOLA LEVI: GAIA MESSERKLINGER

DOTT. GUIDO ANSELMI: FABRIZIO BIGGIO

DIRETTORE RONCORONI: PAOLO GIOVANNUCCI

DOTT. GIANMASSIMO PARISI: MASSIMO NICOLINI

FILIPPO LENZI: PAOLO BRIGUGLIA

GALLI: PIA LANCIOTTI

MADRE ASSUNTA: PAOLA SAMBO

CAPOINFERMIERA ZONIN: FRANCESCA CAVALLIN

MORENA: FILIPPO CATERINO

FAINA: DODI CONTI

LILLI: GEA DALL’ORTO

LELLA: IRENE MUSCARÀ

GABI: MARTA BULGHERINI

MARTA: IANUA COELI LINHART

BEPPE: RICCARDO GORETTI

SUOR MARIA: VITTORIA GALLIONE

DOTT. PIERO OLIVIERI: ADRIANO EXACOUSTOS

GIUDICE VASSALLO: LUIGI DIBERTI