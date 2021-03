Le indagini di Lolita Lobosco: la trama della prossima puntata, la terza

Cosa succederà nella prossima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco, in onda domenica 14 marzo 2021 su Rai 1? Nella quarta e ultima puntata della serie tv, dal titolo “Gioco pericoloso” durante la partita decisiva per la qualificazione in serie A del Bari, al San Nicola muore un giocatore. Una morte naturale, si direbbe, però con qualche mistero di troppo. Pochi mesi dopo, infatti, secondo la trama della prossima puntata, il commissario Lolita, indagando su quello che a tutti è sembrato un incidente, si imbatte in un intrigo internazionale destinato a colpire le fondamenta del calcio italiano. Un losco mix di sport e malavita che rischia di sconvolgere anche la vita di Lolì.

Streaming, diretta tv e repliche

Abbiamo visto le anticipazioni (trama) sulla prossima puntata Le indagini di Lolita Lobosco, ma dove vedere o rivedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda da domenica 14 marzo 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (bisogna registrarsi) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

