Le indagini di Lolita Lobosco: le location della fiction

Dove è stata girata (le location) la fiction Le indagini di Lolita Lobosco in onda su Rai 1? La fiction con protagonista Luisa Ranieri è ambientata in Puglia, per la precisione a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Una delle location principali che si riconosce nelle varie puntate è la spiaggia conosciuta come Pane e pomodoro di Bari.

Tra le location principale di Le indagini di Lolita Lobosco c’è anche il Palazzo Pamieri di Monopoli, la sede del Commissariato. Altre riprese di Le indagini di Lolita Lobosco sono state effettuate anche in altre località del Salento ma qualcuna anche a Roma.

Le parole di Luisa Ranieri

La protagonista de Le indagini di Lolita Lobosco, Luisa Ranieri, ha parlato del suo personaggio: “Il racconto mi ha rapito subito: le sue indagini fatte da un tacco 12 raccontano un femminile che non ha bisogno di assomigliare al maschile per essere autorevole – ha detto -. Anche il rapporto con la sua famiglia è importante Incontra l’universo maschile, è vicequestore del commissariato di polizia a Bari, sua città natale dov’è appena tornata per sua scelta dopo un lungo periodo di lavoro nel Nord”.

Streaming e tv

Abbiamo visto le location de Le indagini di Lolita Lobosco, ma dove vedere la fiction in diretta tv e live streaming? La fiction va in onda da domenica 21 febbraio 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (bisogna registrarsi) RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay sarà possibile recuperare le varie puntate (dopo la messa in onda in chiaro) grazie alla funzione on demand.

