Le indagini di Lolita Lobosco 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 18 marzo

Stasera, lunedì 18 marzo 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3, la terza stagione della fiction liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Anche nei nuovi episodi è Luisa Ranieri a interpretare la protagonista, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, a capo di una squadra di soli uomini in cui riesce a farsi strada grazie al suo mix di bellezza esplosiva e intelligenza emotiva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel terzo episodio, intitolato Terrarossa, Lolita indaga sul suicidio di un’imprenditrice agricola. È convinta che dietro la morte di quella donna ci sia molto di più. Sospetta che si tratti di un omicidio, che qualcuno aveva interesse a fare passare per un suicidio, perché infastidito dall’abitudine della vittima di essere intraprendente e progressista. Forte non è d’accordo con lei e le ripete che non ci sono prove a supporto della sua tesi.

Da quando Antonio Forte vive a casa di Lolita, i due non fanno altro che litigare tutto il giorno. Sembrano una coppia di vecchia data. Lello decide di staccare per qualche giorno dal lavoro per occuparsi dei gemelli che stanno per arrivare a casa. Trifone, intanto, cerca di avere un chiarimento con Nunzia per ottenere il suo perdono. Lolita affronta un momento di grande difficoltà perché una persona a cui vuole bene, rischia la vita. Anche per questo momento di malessere, prende le distanze da Leon. Angelo riesce a tornare nella vita di Lolita.

Le indagini di Lolita Lobosco 3: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3, ma qual è il cast completo della fiction? Insieme alla protagonista Luisa Ranieri tornano Lunetta Savino, Jacopo Cullin, Giovanni Ludeno, Bianca Nappi e Mario Sgueglia. New entry di questi nuovi episodi è Daniele Pecci. Tra i produttori della serie, Luca Zingaretti, marito di Luisa Ranieri. La serie è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). Sceneggiatura di Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli, Chiara Laudani. La regia è di Renato De Maria.

Streaming e tv

Dove vedere Le indagini di Lolita Lobosco 3 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirla in live streaming o on demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.