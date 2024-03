Le indagini di Lolita Lobosco 3: trama, cast, quante puntate, location e streaming

Da lunedì 4 marzo 2024 va in onda Le indagini di Lolita Lobosco 3, la terza stagione della fiction di Rai 1 con protagonista Luisa Ranieri. In tutto quattro prime serate in compagnia della vicequestore della questura della Polizia di Stato a Bari. Lolita continua le sue investigazioni e la ricerca della giustizia, a capo di una squadra di soli uomini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama e anticipazioni

Tornano le avventure della vicequestore della questura della Polizia di Stato a Bari Lolita Lobosco. Bellezza e intelligenza emotiva le permetteranno ancora una volta, di affermarsi e di vincere pregiudizi ancora esistenti nei confronti delle donne al comando. Ma ci saranno anche nuovi incontri inaspettati, come quello con un uomo che proverà a farle cambiare idea sull’amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni. Riuscirà Lolita ad aprire nuovamente il cuore, nonostante le intime resistenze e la ferita profonda causata dalla vicenda con l’affascinante Angelo Spatafora? L’uomo è davvero uscito definitamente dalla vita della poliziotta?

Tante novità attendono anche gli altri personaggi della serie: Nunzia e Carmela lasciano la casa di una vita, per aprire un agriturismo assieme a Trifone, Lello si prepara scrupolosamente al ruolo di padre di due gemelli e Antonio deve tenere testa a Porzia, cercando di non fare errori che gli possono costare cari. Nessuno avrà di che annoiarsi, men che meno Marietta, che come sempre rincorre l’amore e la felicità, infischiandosene delle apparenze e delle convenzioni sociali.

Le indagini di Lolita Lobosco 3: il cast

Abbiamo visto la trama de Le indagini di Lolita Lobosco 3, ma qual è il cast completo della fiction? Insieme alla protagonista Luisa Ranieri troviamo, tra gli altri, Jacopo Cullin, Giovanni Ludeno. Bianca Nappi e Mario Sgueglia Tra le new entry Daniele Pecci. La serie è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). Sceneggiatura di Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli, Chiara Laudani. La regia è di Renato De Maria.

Quante puntate

Abbiamo visto la trama e il cast, ma quante puntate sono previste per Le indagini di Lolita Lobosco 3? In tutto andranno in onda quattro nuovi episodi, in quattro prime serate, ogni lunedì su Rai 1. Vediamo insieme la programmazione completa.

Prima puntata: 4 marzo 2024

Seconda puntata: 11 marzo 2024

Terza puntata: 18 marzo 2024

Quarta puntata: 25 marzo 2024

Location

Dove è stata girata (location) la fiction Le indagini di Lolita Lobosco 3? La fiction con protagonista Luisa Ranieri è ambientata in Puglia, per la precisione a Bari, Fasano, Polignano a Mare, Monopoli e Putignano. Una delle location principali che si riconosce nelle varie puntate è la spiaggia conosciuta come Pane e pomodoro di Bari. Tra le location principale di Le indagini di Lolita Lobosco 3 c’è anche il Palazzo Pamieri di Monopoli, la sede del Commissariato. Altre riprese sono state effettuate in altre località del Salento e a Roma.

Streaming e tv

Dove vedere Le indagini di Lolita Lobosco 3 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirla in live streaming o on demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.