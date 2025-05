Le indagini di Lolita Lobosco 3: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (replica)

Questa sera, domenica 25 maggio 2025, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3, la terza stagione della fiction liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Anche nei nuovi episodi è Luisa Ranieri a interpretare la protagonista, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, a capo di una squadra di soli uomini in cui riesce a farsi strada grazie al suo mix di bellezza esplosiva e intelligenza emotiva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lolita è chiamata a indagare sul ritrovamento di un cadavere di un uomo senza identità; Esposito scopre che si tratta di un ragazzo brasiliano che, appena atterrato all’aeroporto di Bari, è stato prelevato e accompagnato in città da una vecchia conoscenza di Lolita e Antonio, tale Mariuccio, il quale inizia a collaborare con loro. Introna accerta che l’uomo è morto dissanguato dopo l’asportazione dei reni. Nel 2018 ad Acquaviva era stata trovata morta con le stesse modalità un’altra cittadina brasiliana, anche lei prelevata da Mariuccio. Lolita e Antonio vengono a sapere che tale Bruno Almeida ha prenotato una stanza a nome della stessa società usata dalle altre due vittime e lo prelevano appena arriva all’aeroporto di Bari. L’uomo racconta di essere arrivato in Italia per vendersi un rene dato che ha bisogno di soldi per una parente malata; Lolita nota una certa somiglianza con Esposito e decide di mandare il collega al suo posto. Lolita e Antonio seguono quindi l’auto con a bordo Esposito fino alla clinica e arrestano i responsabili del traffico di organi.

Le indagini di Lolita Lobosco 3: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3, ma qual è il cast completo della fiction? Insieme alla protagonista Luisa Ranieri tornano Lunetta Savino, Jacopo Cullin, Giovanni Ludeno, Bianca Nappi e Mario Sgueglia. New entry di questi nuovi episodi è Daniele Pecci. Tra i produttori della serie, Luca Zingaretti, marito di Luisa Ranieri. La serie è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). Sceneggiatura di Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli, Chiara Laudani. La regia è di Renato De Maria.

Streaming e tv

Dove vedere Le indagini di Lolita Lobosco 3 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda in replica stasera, domenica sera, alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirla in live streaming o on demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.