Le indagini di Lolita Lobosco 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, lunedì 4 marzo 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3, la terza stagione della fiction liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi. Anche nei nuovi episodi è Luisa Ranieri a interpretare la protagonista, vicequestore del commissariato di polizia a Bari, a capo di una squadra di soli uomini in cui riesce a farsi strada grazie al suo mix di bellezza esplosiva e intelligenza emotiva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il primo episodio in onda questa sera si intitola Volo pindarico. Lolita (Luisa Ranieri) decide di rinnovare il suo brevetto da paracadutista. Mentre raggiunge il campo di volo, è testimone di un terribile incidente: il paracadute di una giovane donna non si apre e il lancio finisce in tragedia. Il vicequestore si precipita sul luogo dello schianto. Subito emerge una serie di incongruenze sulla dinamica della caduta. Ma anche sulla vita della ragazza, cittadina tedesca. Il fiuto della poliziotta si “attiva” immediatamente.

Nel frattempo, Lolita conosce Leon (Daniele Pecci). Affascinante gallerista, la colpisce e la spiazza con il suo modo di essere limpido e solido. Lolita si chiede se può essere l’uomo giusto, ma scopre presto che la vita di Leon è più complicata di quanto immaginava. Nunzia (Lunetta Savino), affronta il trasloco nella nuova casa. Antonio Forte (Giovanni Ludeno) ed Lello Esposito (Jacopo Cullin), sono impegnati con i propri familiari. Il primo con la laurea di sua moglie Porzia (Claudia Lerro). Il secondo con l’imminente nascita dei gemelli. Un giorno, inaspettatamente, a Lolita arriva una telefonata.

Le indagini di Lolita Lobosco 3: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 3, ma qual è il cast completo della fiction? Insieme alla protagonista Luisa Ranieri tornano Lunetta Savino, Jacopo Cullin, Giovanni Ludeno, Bianca Nappi e Mario Sgueglia. New entry di questi nuovi episodi è Daniele Pecci. Tra i produttori della serie, Luca Zingaretti, marito di Luisa Ranieri. La serie è una produzione Bibi Film Tv e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, liberamente tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio Editori). Sceneggiatura di Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli, Chiara Laudani. La regia è di Renato De Maria.

Streaming e tv

Dove vedere Le indagini di Lolita Lobosco 3 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirla in live streaming o on demand tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.