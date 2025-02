Questa sera, domenica 9 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 9 febbraio.

Nella puntata di questa sera, tra le altre cose, ci sarà un’intervista a Francesca Pascale. L’attivista si confessa: dal suo coming out a 16 anni alla relazione con Silvio Berlusconi.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, domenica 9 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.