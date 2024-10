Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 6 ottobre

Questa sera, domenica 6 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 6 ottobre.

Anticipazioni

Alessandro De Giuseppe torna sul caso di doping che ha investito Jannik Sinner. L’inviato si era sottoposto a un esperimento per verificare la possibile contaminazione da Clostebol per contatto dopo una serie di massaggi. I risultati dei test sulla Iena hanno dato esito positivo, ben cinque volte maggiore rispetto a quello del numero uno al mondo nel tennis. Nel servizio De Giuseppe affronterà anche un altro caso di doping, quello di un giovane pesista italiano, per mostrare quelle che sembrano essere importanti criticità del sistema antidoping.

Partendo da uno degli ultimi femminicidi che hanno fatto più discutere – quello di Roua, la trentaquattrenne uccisa a coltellate dall’ex marito nonostante un divieto di avvicinamento – Alice Martinelli approfondisce il funzionamento dei braccialetti elettronici che consentono il controllo in remoto dei soggetti posti a restrizioni. Nel servizio le testimonianze di alcune vittime di stalking e quelle di chi ha indosso l’apparecchio.

Luigi Pelazza si occupa di un presunto broglio elettorale avvenuto a Nola, in provincia di Napoli, durante le elezioni comunali del 2022. L’inviato raccoglie la denuncia di alcune persone, che dicono di aver venduto i loro voti in cambio di permessi, e di altre, che raccontano come avveniva la “recluta” tra i meno abbienti del posto.