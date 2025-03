Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 4 marzo

Questa sera, martedì 4 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 4 marzo.

Anticipazioni

Un’edizione rinnovata e ancora più spettacolare con ospiti, monologhi, divertimento e tante novità. Tra queste, il debutto del contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Oltre agli imperdibili servizi, da sempre fiore all’occhiello del programma, la puntata del martedì avrà un taglio più leggero e divertente, senza rinunciare all’irriverenza e all’inconfondibile stile della trasmissione.

Tra i servizi in onda: le 48 ore di Nicolò De Devitiis con Noemi, per scoprirne un lato inedito, ben diverso dal personaggio solare che tutti conoscono. Un viaggio profondo e toccante nella sua esperienza personale, tra lotta interiore, trasformazione e consapevolezza. Con l’inviato, Noemi si aprirà sul suo percorso di cambiamento fisico, ma soprattutto sulla battaglia contro il disagio mentale che l’ha portata a soffrire di “derealizzazione”. Un racconto sincero e potente che evidenzia l’importanza della salute mentale, un tema troppo spesso sottovalutato. Nel corso dell’intervista, l’artista condividerà anche un aspetto molto intimo della sua vita: il rimpianto di non aver ancora avuto figli. Un desiderio che, nel momento giusto per realizzarlo, si è scontrato con le difficoltà psicologiche del periodo. Accanto a lei, sempre presente, il marito Gabriele, che ha condiviso il peso di questa sofferenza e ha rinunciato, momentaneamente, insieme a lei, a costruire una famiglia.

Ma Noemi non è solo introspezione e riflessione: nel servizio anche il suo mondo fatto di passione ed emozioni. Prima allo Stadio Olimpico per assistere alla partita Roma-Monza, dove incontrerà il suo idolo Paulo Dybala. Da grande tifosa giallorossa e “Cavaliera della Roma”, vivrà un momento speciale, nonostante in passato abbia ammesso di avere un debole per Alessandro Nesta, capitano della Lazio ai tempi d’oro. Poi a Milano, dove la cantante sarà impegnata con il firma copie del suo nuovo album Nostalgia. La copertina del disco è uno scatto suggestivo al mare di Fregene, il suo luogo del cuore. Ed è proprio lì che porterà Nicolò, per condividere con lui un pezzo della sua anima. Un racconto di forza e fragilità, di dolore e riscatto, che metterà in luce quanto sia fondamentale prendersi cura di sé, sia nel corpo che nella mente.

Gaston Zama è a Budapest con Eva Henger, che a 52 anni ha scelto di continuare a vivere nella sua Ungheria. Con l’inviato ripercorre il suo passato nel mondo dell’hard, un periodo che oggi non la rappresenta più e che rivive con dolore. Racconta di aver subito minacce per continuare a girare i film e di essersi anche sentita non rispettata. Durante l’incontro, Eva affronta anche temi di politica, parlando delle leggi contro la prostituzione introdotte dal Primo Ministro Viktor Orbán. Poi si sofferma sull’incidente stradale che l’ha coinvolta anni fa, un evento che ha lasciato segni profondi, prima fisici e poi psicologici. Un viaggio tra passato e presente, in cui Eva si apre anche sull’incubo vissuto a causa di uno stalker che l’ha perseguitata per anni. Ma infine torna alla sua vita di oggi dedicata ai suoi tre figli: Mercedesz, Riccardo Jr. e Jennifer.