Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 3 giugno

Questa sera, martedì 3 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 27 maggio.

Anticipazioni

Un’edizione rinnovata e ancora più spettacolare con ospiti, monologhi, divertimento e tante novità. Tra queste, il debutto del contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Oltre agli imperdibili servizi, da sempre fiore all’occhiello del programma, la puntata del martedì avrà un taglio più leggero e divertente, senza rinunciare all’irriverenza e all’inconfondibile stile della trasmissione.

Ospiti in studio: lo scrittore, giornalista e sceneggiatore Roberto Saviano e Fabri Fibra che presenta con il giovane rapper Tredici Pietro Che gusto c’è, singolo che anticipa il nuovo album Mentre Los Angeles brucia. A tre anni dal suo ultimo album, Fabri Fibra torna con Che gusto c’è, un brano che mette a nudo l’ossessione contemporanea per il successo, dove tutto si misura in numeri, visibilità e apparenza. Ma come nasce una hit firmata da uno dei rapper più iconici e longevi della scena italiana? E qual è il pensiero – o il messaggio preciso – dietro quelle rime che, all’apparenza, sembrano semplici giochi di parole? Nel servizio di Riccardo Spagnoli, Wad analizza insieme al rapper il suo nuovo lavoro discografico, seguendolo anche dietro le quinte del videoclip, proprio nel giorno dell’uscita del singolo. Durante l’incontro, a distanza di anni dalla sua ultima intervista televisiva, Fabri Fibra si racconta di fronte alle telecamere della trasmissione.

Nel servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, emergono nuovi elementi sul caso di Garlasco. Sei anni fa un testimone, oggi deceduto, raccontò che Chiara Poggi avrebbe avuto una relazione consenziente con un uomo adulto di Garlasco, diverso da Alberto Stasi. Inoltre, per la prima volta ai microfoni della trasmissione, l’intervista all’avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara. Nel servizio, anche le parole della mamma di Alberto Stasi.

Nel servizio di Nina e Alessia Rafanelli, in onda per la prima volta nuovi audio inediti di Alessia Pifferi, che rivelano un ulteriore lato del carattere della donna e sollevano nuove domande su una delle figure più controverse della cronaca recente. A commentarli, il professor Guglielmo Gulotta, tra i massimi esperti italiani di psicologia giuridica, e l’avvocato difensore della donna, Alessia Pontenani.

Nel nuovo servizio di Nicolò De Devitiis, la protagonista è la cantante Gaia. La Iena ha fatto con lei un viaggio speciale in Brasile: da San Paolo, dove vivono i suoi nonni materni, a Rio de Janeiro, sulle tracce delle sue origini artistiche. Un’immersione autentica tra favelas, caipirinhas e momenti carichi di emozioni, tra risate, lacrime e tantissima musica. Gaia si racconta con sincerità: dalla potente esperienza vissuta con l’ayahuasca, fino alla sua relazione con la musica e con le proprie radici. E affronta anche i tanti flirt che negli anni le sono stati attribuiti.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 3 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.