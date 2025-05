Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 27 maggio

Questa sera, martedì 27 maggio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 27 maggio.

Anticipazioni

Un’edizione rinnovata e ancora più spettacolare con ospiti, monologhi, divertimento e tante novità. Tra queste, il debutto del contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Oltre agli imperdibili servizi, da sempre fiore all’occhiello del programma, la puntata del martedì avrà un taglio più leggero e divertente, senza rinunciare all’irriverenza e all’inconfondibile stile della trasmissione.

Tra gli ospiti in studio: la cantante Anna Tatangelo, il comico e conduttore tv Beppe Quintale e la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. Nella puntata:

Garlasco: nel nuovo servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, il testimone – che nel precedente servizio aveva scelto l’anonimato – ha deciso di mostrarsi in volto e rilasciare nuove dichiarazioni inedite sull’omicidio di Chiara Poggi.

Stefano Corti e Riccardo Messa sono in Belgio per incontrare Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter. Con lui hanno parlato della sua carriera in campo, ma soprattutto della sua vita fuori dal rettangolo di gioco, fino ad arrivare all’arresto di gennaio per traffico internazionale di cocaina. Ma la storia raccontata finora è davvero completa?

Con Roberta Rei e Francesco Priano un nuovo capitolo sul caso legato alle testimonianze di alcune ragazze, che accusano l’attore e produttore porno Rocco Siffredi di presunte violenze.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 27 maggio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.