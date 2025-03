Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 25 marzo

Questa sera, martedì 25 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 25 marzo.

Anticipazioni

Un’edizione rinnovata e ancora più spettacolare con ospiti, monologhi, divertimento e tante novità. Tra queste, il debutto del contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Oltre agli imperdibili servizi, da sempre fiore all’occhiello del programma, la puntata del martedì avrà un taglio più leggero e divertente, senza rinunciare all’irriverenza e all’inconfondibile stile della trasmissione.

Nel corso della puntata, il servizio di Nicolò De Devitiis che ha trascorso con Shiva le prime ore di libertà, dopo che martedì scorso il tribunale ha ridotto la sua pena e revocato gli arresti domiciliari. Il rapper, lo scorso luglio, era stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione per tentato omicidio, porto abusivo d’armi e ricettazione. Per celebrare la ritrovata libertà, Shiva tornerà a fare ciò che più gli è mancato in questi due anni di detenzione: andare al cinema ed esibirsi dal vivo. Il ritorno sul palco sarà segnato da un momento inaspettato e carico di significato.

I due visiteranno anche il piazzale davanti al suo studio di registrazione, luogo in cui Shiva aveva risposto a un agguato sparando contro due membri di una gang rivale. In realtà, le “48 ore con Shiva” erano iniziate mesi fa, quando l’inviato lo aveva raggiunto nella casa dove scontava i domiciliari, condividendo la sua quotidianità con il figlio appena nato. Tra partite a calcetto in terrazzo e pannolini da cambiare, l’incontro è stato un’occasione per riflettere sul suo percorso artistico e personale, sugli errori commessi e sui sogni per il futuro.

A seguire, a due giorni dalla sentenza sul caso di violenza sessuale di gruppo ai danni di due minorenni, che ha portato a sei condanne e sei assoluzioni, Alice Martinelli ripercorre i fatti accaduti in provincia di Reggio Calabria. I genitori di una delle vittime, per la prima volta a volto scoperto, raccontano all’inviata le difficoltà vissute dal momento della denuncia fino a oggi.

