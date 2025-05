Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 20 maggio

Questa sera, martedì 20 maggio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 20 maggio.

Anticipazioni

Un’edizione rinnovata e ancora più spettacolare con ospiti, monologhi, divertimento e tante novità. Tra queste, il debutto del contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Oltre agli imperdibili servizi, da sempre fiore all’occhiello del programma, la puntata del martedì avrà un taglio più leggero e divertente, senza rinunciare all’irriverenza e all’inconfondibile stile della trasmissione.

Tra gli ospiti in studio: Luchè, pseudonimo di Luca Imprudente, rapper e produttore discografico, e Francesco Di Leva, attore italiano, vincitore del David di Donatello 2023 come “Miglior attore non protagonista” per il film Nostalgia e del David di Donatello 2025 per il film Familia. Nel corso della puntata vedremo diversi servizi come:

Garlasco: il racconto integrale del testimone, finora inedito e al centro dell’attenzione mediatica degli ultimi giorni, insieme ad altri documenti esclusivi, tra cui dichiarazioni mai ascoltate prima della madre di Andrea Sempio – nuovo indagato nel caso –, sono al centro del nuovo servizio di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese.

L’inchiesta di Gaetano Pecoraro e Marco Occhipinti prosegue con nuove testimonianze su presunti casi di malasanità all’Ospedale Civico di Palermo, già denunciato pubblicamente dal chirurgo Francesco Caronia.

Con Roberta Rei e Francesco Priano un nuovo capitolo sul caso legato alle testimonianze di alcune ragazze, che accusano l’attore e produttore porno Rocco Siffredi di presunte violenze. Gaston Zama e Marco Occhipinti tornano a occuparsi del criminologo più “trasmesso” d’Italia, Davide Barzan.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, martedì 20 maggio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.