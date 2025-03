Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 18 marzo

Questa sera, martedì 18 marzo 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 18 marzo.

Anticipazioni

Un’edizione rinnovata e ancora più spettacolare con ospiti, monologhi, divertimento e tante novità. Tra queste, il debutto del contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Oltre agli imperdibili servizi, da sempre fiore all’occhiello del programma, la puntata del martedì avrà un taglio più leggero e divertente, senza rinunciare all’irriverenza e all’inconfondibile stile della trasmissione.

Tra gli ospiti in studio: i Coma Cose e l’attrice Maria Chiara Giannetta. Tra i servizi in onda: Nic Bello ha seguito per cento giorni una dieta vegana per misurarne gli effetti sul suo corpo. Il suo percorso è stato monitorato da medici per valutare i cambiamenti nella composizione corporea, nei livelli ormonali e nelle prestazioni fisiche. Durante il suo viaggio, l’inviato ha imparato a fare la spesa dosando correttamente i nutrienti, ha scoperto nuove tecniche di cucina insieme alle due creator di Cibo Supersonico – una delle quali racconterà i benefici della dieta vegana nel suo personale percorso oncologico – e ha incontrato la giornalista Giulia Innocenzi e lo speaker Marco Mazzoli. Inoltre, ha visitato un rifugio che ospita animali sottratti alla macellazione. Anche in questa puntata, il contest ‘Questa La So’, un format che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco.