Le Iene Show 2021: anticipazioni, servizi, conduttrice e streaming | 5 novembre

Stasera, venerdì 5 novembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, , storico programma di Mediaset che vede diversi conduttori al comando: il martedì Nicola Savino con una conduttrice a rotazione (Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud) e la Gialappa’s Band; il venerdì il trio maschile Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma che si alternerà con quello al femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Ma vediamo le anticipazioni sulla puntata di stasera, 5 novembre.

Anticipazioni

A distanza di 14 anni dall’omicidio di Meredith Kercher, Amanda Knox ha deciso di concedere una lunga intervista alla tv italiana. Non era mai successo finora, anche se Amanda ha raccontato la sua versione già in alcuni documentari americani (come quello di Netflix uscito nel 2016). L’intervista andrà in onda nella puntata di stasera dello storico programma di Italia 1. Nicola Savino l’ha descritto come un lavoro durato qualche mese, tra l’Italia e l’America. La “iena” Gaston Zama metterà a confronto Amanda con Raffaele Sollecito, entrambi prima condannati poi assolti in appello, poi di nuovo condannati a seguito della decisione della Cassazione di ripetere il processo d’appello e infine assolti definitivamente dall’accusa di aver ucciso Meredith a Perugia nella notte tra il primo e il 2 novembre del 2007. Prevista poi la messa in onda di tanti altri servizi di denucia ma anche satirici.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 5 novembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.