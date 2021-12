Le Iene Show 2021: anticipazioni, servizi, conduttrice e streaming | 3 dicembre

Stasera, martedì 3 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset che vede diversi conduttori al comando: il martedì Nicola Savino con una conduttrice a rotazione (Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud) e la Gialappa’s Band; il venerdì il trio maschile Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma che si alternerà con quello al femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Ma vediamo le anticipazioni sulla puntata di stasera, 3 dicembre.

Anticipazioni

Stefano Corti compie un esperimento con alcuni influencer chiedendosi se questi ultimi sponsorizzerebbero qualcosa di dannoso, anche al di sopra della loro morale. Saranno invitati a un finto colloquio di lavoro dove un attore, che recita la parte dell’imprenditore, chiederà la loro collaborazione con l’intento di stipulare dei contratti; i prodotti da promuovere sono completamente inventati, ma i protagonisti dell’esperimento non lo sanno, sono a conoscenza però di tutte le informazioni sulla loro composizione o provenienza e sulle modalità con cui sono stati reperiti. Si tratta di hamburger di pollo di qualità molto scadente le cui carni provengono anche da animali già morti o maltrattati; di una linea di abbigliamento con delle etichette ricavate da pelli di animali rari la cui produzione prevede modalità fuori legge. Poi ci sarà un energy drink dannoso perché miscelato con una base d’acqua presa da sorgenti inquinate; gioielli con pietre preziose ricavate grazie allo sfruttamento di bambini e infine una crema per le mani che ha al suo interno molecole di dubbia provenienza. Risultato finale dell’esperimento? Più della metà di loro accetterà l’offerta.

Gaetano Pecoraro continua il suo viaggio nelle eccellenze ospedaliere italiane nell’Istituto Carlo Besta di Milano, classificato come uno degli ospedali neurologici più avanzati al mondo, dove si studia e si cura gratuitamente il cervello. A guidare il dipartimento di neurochirurgia il prof. Francesco di Meco che accompagna l’inviato nei vari reparti, spiegando tutte le tecniche all’avanguardia che utilizzano: dal centro di simulazione, dove i medici si esercitano sulle operazioni più complesse grazie all’uso di tecnologie che riproducono fedelmente bisturi e materia da operare, al focus ultra sound, una tecnica che ha il potenziale di trasformare il trattamento di molti disturbi medici, utilizzando l’energia ultrasonica per colpire i tessuti in profondità nel corpo, senza incisioni o radiazioni.

In onda anche le immagini del confronto tra don Giulio Mignani e don Francesco Pieri sul tema dell’omogenitorialità, del legame cioè di diritto o di fatto, tra uno o più bambini (sia nati biologicamente che adottati) e una coppia omosessuale che ne assume il ruolo genitoriale. Il primo, don Giulio, il parroco di Bonassola (La Spezia), è noto per la protesta contro la Santa Sede riguardo il divieto di benedire le coppie omosessuali. Il secondo, don Francesco, prete di Bologna, contrario alle unioni gay. Di recente ha pubblicato sui social una foto di coppia di due uomini con la loro figlia, chiedendo ai follower di realizzare vignetta “divertenti”, ma di natura omofoba. La vittima dello scherzo della serata è Andrea Sasdelli, in arte Giuseppe Giacobazzi, comico e cabarettista di Zelig.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 3 dicembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.