Le Iene Show 2021: anticipazioni, servizi, conduttrice e streaming | 26 novembre

Stasera, venerdì 26 novembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset che vede diversi conduttori al comando: il martedì Nicola Savino con una conduttrice a rotazione (Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud) e la Gialappa’s Band; il venerdì il trio maschile Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma che si alternerà con quello al femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Ma vediamo le anticipazioni sulla puntata di stasera, 26 novembre.

Anticipazioni

Stasera la puntata sarà condotta dal trio di iene maschile composto da: Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, che come sapete ogni venerdì si alterna con quello femminile: Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei. Quali servizi ci attendono? Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli raccontano la storia di Camilla, una ragazza di 20 anni a cui è stato diagnosticato il Disturbo Borderline di Personalità. Partendo dal racconto della madre della giovane che si confida di fronte alle telecamere, si ricostruiranno tutte le tappe, dalle più lontane e difficili alle ultime piene di speranza, della breve vita di Camilla. La ragazza ha deciso di intraprendere un viaggio su due ruote per provare nuove emozioni e tornare ad assaporare la vita. I suoi accompagnatori saranno Matteo Viviani e Simone Zignoli, l’adventure rider con cui l’inviato della trasmissione di Italia1 aveva già intrapreso dei viaggi con altri ragazzi.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 26 novembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.