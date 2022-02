Le Iene 2022: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming | 23 febbraio Italia 1

Stasera, mercoledì 23 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto da Belèn Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. Iena d’eccezione Joe Bastianich. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 23 febbraio.

Anticipazioni

Questa sera, 23 febbraio, a Le Iene 2022 tra gli ospiti in studio, Marco Cappato, Stefano Bettarini, Ivana Spagna e Valerio Scanu. Vediamo i servizi della puntata di oggi: continua l’inchiesta di Andrea Agresti sul presunto traffico di bambini in Paraguay, raccontato attraverso la storia di Enrica Locatelli, la 40enne che ha scoperto da poco che le sue vere radici affondano nel paese sudamericano e non a Bergamo, città dove ha sempre vissuto. Tutto è cominciato quando Enrica ha deciso di cercare prove e documenti sulla sua nascita. Alcuni indizi sembrano portare a un sacerdote missionario, padre Attilio Cordioli, attivo da oltre 40 anni proprio in Paraguay: quando chiede informazioni, dal Sudamerica le nominano il missionario e il suo volto è spesso ritratto nelle foto dei suoi genitori adottivi, ai tempi in cui lei era neonata.

Ma il religioso – raggiunto da Enrica e accompagnata dalle telecamere della trasmissione nel precedente servizio – ha respinto ogni accusa sostenendo si trattasse “soltanto di bugie, di accuse false opera del demonio”. Nel video in onda stasera le immagini del ricongiungimento di Enrica con i suoi fratelli, e le importanti dichiarazioni di una bambinaia, oggi 83enne, del posto.

Nina Palmieri torna a Ghedi, cittadina della provincia di Brescia dove una baby gang sembra continuare a operare in maniera intimidatoria nei confronti di alcuni locali. Da un po’ di mesi, infatti, nella cittadina non si parla d’altro che di risse e di violenze a opera di gruppi di ragazzi giovanissimi. La settimana scorsa l’inviata aveva prima raccolto lo sfogo di Yuri, giovane proprietario di un bar del posto, vittima esausta di questo gruppo di minorenni, e poi provato a fare da paciere tra lui e un componente della gang. Dopo la messa in onda del servizio però il locale di Yuri è stato dato alle fiamme.

Il reportage de Le Iene di Gaetano Pecoraro dal Kenya racconta problematiche e contraddizioni delle campagne vaccinali rispetto alle popolazioni del cosiddetto terzo mondo: ad oggi, il tasso di vaccinazione delle popolazioni africane è pari a meno del 10%, un rapporto assolutamente sotto la soglia. L’inviato intervisterà rappresentati di associazioni sanitarie e medici che operano sul posto. Protagonista dell’intervista singola è gIANMARIA, all’anagrafe Gianmaria Volpato: il cantante diciannovenne che ha partecipato alla stagione 2021 di XFactor risponde al fuoco incrociato di domande, tra vita privata, curiosità e debutto discografico.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene 2022 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 23 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.