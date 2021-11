Le Iene Show 2021: anticipazioni, servizi, conduttrice e streaming | 16 novembre

Stasera, martedì 16 novembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset che vede diversi conduttori al comando: il martedì Nicola Savino con una conduttrice a rotazione (Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud) e la Gialappa’s Band; il venerdì il trio maschile Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma che si alternerà con quello al femminile composto da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri. Ma vediamo le anticipazioni sulla puntata di stasera, 16 novembre.

Anticipazioni

A condurre la puntata di stasera non ci saranno solo Nicola Savino e la Gialappa’s Band ma anche Ornella Vanoni. La cantante sarà presente per tutto il corso della puntata e indosserà lo smoking nero per condurre lo show. La Vanoni è reduce da aver abbandonato i social, dopo aver ricevuto insulti per la sua esibizione e sul suo corpo. Potrebbe fare un monologo sul rischio dei social network e il body shaming? Ogni presentatrice ha preparato un discorso su tematiche odierne e importanti, da Elodie a Michela Giraud. Cosa avrà in serbo la cantante per i telespettatori di Mediaset? Nel corso della serata, ovviamente, andranno in onda tanti servizi: da quelli ironici a quelli di denuncia.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show 2021 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, 16 novembre 2021, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.