Le Iene ricordano Nadia Toffa: “Oggi avresti compiuto 41 anni, ci manchi tanto”

Oggi Nadia Toffa avrebbe compiuto 41 anni e Le Iene, durante la puntata di ieri sera andata in onda su Italia 1, hanno voluto ricordare la preziosa collega dedicandole una sigla finale speciale. Nina Palmieri, Veronica Ruggeri e Roberta Rei, che hanno condotto la puntata di ieri sera, hanno chiuso la puntata così: “È passata la mezzanotte, dunque oggi è il 10 giugno e la nostra Nadia avrebbe compiuto 41 anni. Le vogliamo dire che ci manca tanto e buonanotte Nadia”. Il video è stato poi caricato su Instagram.

Nadia Toffa, nata il 10 giugno 1979 e scomparsa il 13 agosto 2019. Le Iene avevano commentato la notizia via social con il cuore in pezzi, scrivendo: “Niente sarà più come prima”. Quando, poi, il programma è ripartito a ottobre 2019, la prima puntata è stata dedicata a Nadia Toffa, riunendo cento “iene” in studio in sua memoria, mandando poi in onda il suo ultimo progetto, un video-ricordo dove incontrava amici, famigliari e colleghi.

Nadia Toffa si è spenta a soli 40 anni dieci mesi fa, lottava contro un tumore da due anni. E oggi avrebbe compiuto 41 anni. Nadia diceva sempre: “L’importante è come vivi, quanto intensamente vivi, non quanto”. Tanti auguri Nadia.

