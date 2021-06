Le Iene presentano – Mario Biondo: Un suicido inspiegabile: anticipazioni speciale Italia 1

Questa sera, martedì 15 giugno 2021, su Italia 1 va in onda in replica lo speciale de Le Iene dal titolo Mario Biondo: Un suicido inspiegabile, una puntata interamente dedicata al cameraman siciliano e alla tragica vicenda della sua morte, su cui sembra non si sia ancora fatta luce. Di seguito le anticipazioni, gli ospiti e le ricostruzioni dello speciale de Le Iene di oggi dalle 21.20.

Anticipazioni

Mario Biondo è il marito di uno dei volti più noti della tv spagnola, la bellissima Raquel Sanchez Silva. La sua favola è diventata una tragedia avvolta dal mistero quando un giorno viene trovato impiccato alla libreria della loro casa di Madrid. La giustizia spagnola archivia subito il caso come suicidio ma ci sono troppe cose che non tornano.

Il caso viene riaperto qui in Italia e la nostra giustizia deve fare i conti con molti elementi incompatibili con il suicidio. Tra questi un’emorragia cerebrale, la posizione del corpo, i segni sul collo, la posizione del cappio e la libreria troppo debole per sostenere il peso di Mario e troppo in ordine per pensare che si presenti così dopo le convulsioni del corpo dovute all’asfissia. Sembrerebbe che il corpo di Mario sia stato messo lì dopo la morte.

La Iena Cristiano Pasca ripercorre tutta la vicenda giudiziaria e incontra i protagonisti per cercare di ridare alla famiglia la speranza di conoscere finalmente la verità. Il suo commento: “Gli ultimi anni del mio percorso alle Iene li ho dedicati quasi interamente a questa storia. Facendo continuamente spola tra Palermo e Madrid… ho passato notti insonni ad analizzare documenti, studiare sentenze e perizie. Abbiamo fatto tutto questo non soltanto perché crediamo che Mario non si sia suicidato, ma soprattutto per cercare di donare un po’ di pace a una famiglia che da troppi anni sta aspettando delle risposte. La nostra indagine non terminerà con quello che vedrete in onda ma continueremo a cercare”.

Queste invece le parole dell’autore dello speciale de Le Iene dal titolo Mario Biondo: Un suicido inspiegabile, Riccardo Festinese: “Della storia del suicidio di Mario Biondo ci stiamo occupando ormai da più di 2 anni. È una vicenda incredibile, un vero thriller che si sviluppa tra Palermo e Madrid e che ha rischiato di distruggere una famiglia… Ha solo rischiato perché i genitori di Mario sono persone incredibilmente forti, che hanno reagito colpo su colpo alle assurdità che si sono sentiti dire dalla Polizia Spagnola. Noi abbiamo ribaltato questa storia come un calzino, in tutte le sue possibili sfaccettature e oggi più che mai siamo convinti che Mario sia stato assassinato: le perizie, le testimonianze, le cose che abbiamo trovato quando siamo andati in Spagna… troppe cose non tornano. Ma come sempre noi non facciamo che raccontare, mostrare… poi sono altri che hanno la responsabilità di fare quel che c’è da fare”.

